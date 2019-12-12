Poucas&Boas: na eleição em Vitória, a disputa entre o coronel e o capitão

Rivais durante a greve da PM, rivais na eleição Crédito: Ilustração de Amarildo

Foram definidas hoje as pré-candidaturas a prefeito de Vitória do Coronel Nylton Rodrigues (Novo) e do deputado estadual Capitão Assumção (PSL). Se realmente disputarem a eleição no ano que vem na Capital, veremos um confronto entre o comandante-geral da PM na época da greve da corporação, em fevereiro de 2017, e o militar reformado que chegou a ser preso pela sua participação no motim.

EU, HEIN...

Bruno Lamas, deputado estadual licenciado e secretário de Estado do Trabalho, empolgou-se na prestação de contas na Comissão de Assistência Social da Assembleia: "Eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre sou muito abraçado, acariciado... "

RELÍQUIA E GRATIDÃO NA MÃO

Chamou atenção dos presentes na sessão solene de terça-feira da Assembleia a Carteira de Trabalho que o deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) levou para o plenário. Mas a razão foi a de homenagear o aposentado mineiro Everton Ferreira de Amorim, 89 anos. O antigo gerente das Lojas Americanas deu o primeiro emprego de carteira assinada para o parlamentar aposentado.

SAX NO FIM DE TARDE

Um saxofonista tem feito apresentações ao fim da tarde próximo à Assembleia Legislativa. Repertório vai do pop nacional e internacional a clássicos.

SEGURA, MAS NEM TANTO

Fechadura eletrônica de apartamento usado para aluguel, em Vila Velha, deu “tilt” e ficava fazendo ruídos intermináveis. O perigo disso tudo é que deixou o apartamento totalmente destrancado.

VALE TUDO PELO FREGUÊS

Ambulantes a vendedores de água de coco na Grande Vitória aderiram às máquinas de cartões de crédito e de débito. E também aceitam pagamentos via aplicativos. Vale tudo para não perder vendas de clientes que cada vez menos andam com dinheiro.

ENGENHEIRO É ASSIM, GENTE?

Do diretor-geral do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, ao começar a discursar durante a sessão solene em homenagem ao Dia do Engenheiro na Assembleia: “Boa noite. Não tenho costume de fazer essa saudação inicial. Até porque sou engenheiro, e engenheiro sabe que dois com dois é quatro, então ele já começa com quatro”.

TEM CURA ISSO, DOUTOR?

Leitora da coluna levou seu filho no plantão pediátrico de um plano de saúde em Vitória, mas ninguém conseguiu descobrir o que o garoto tinha. Desconfiada, ela pagou um médico particular, que fez o diagnóstico certeiro: dor de garganta. Ou seja, teve que pagar duas vezes.

ALÔ, PAPAI NOEL!