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  • Poucas&Boas: ministro parabeniza Dnit-ES por manter a BR 262 aberta
Leonel Ximenes

Poucas&Boas: ministro parabeniza Dnit-ES por manter a BR 262 aberta

Tarcísio Gomes de Freitas fez o elogio pelo Twitter: "Meu reconhecimento a vocês!"

Públicado em 

22 nov 2019 às 18:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tarcísio Gomes Freitas Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi ao Twitter parabenizar o Dnit-ES pelo empenho em garantir a circulação da BR 262 nesses dias de intensas chuvas: “Parabéns aos colegas do @DNIToficial do Espírito Santo. Estou ciente do esforço que tem sido nos últimos dias com o trabalho ininterrupto nos finais de semana e madrugada adentro. Meu reconhecimento a vocês!"

O TESTEMUNHO

“O Dnit atuou durante toda a madrugada desta sexta (22) para liberação da BR-262/ES, Estado que vem sendo atingido por fortes chuvas. Foram registradas 10 quedas de barreira entre os km 24 e 25, além de uma no km 29 e outra no km 36. Às 6h, a pista estava totalmente liberada”, escreveu o ministro.

DELEGACIA NO ESTÁDIO

O presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia, deputado Danilo Bahiense (PSL), esteve no Estádio Kleber Andrade e fez uma indicação ao governo do Estado para que o prédio abrigue a Delegacia Regional de Cariacica, que atualmente está em reformas e funcionando provisoriamente em Cobilândia, Vila Velha, e outras unidades da instituição.

PAINEL DO AR

A ArcelorMittal Tubarão passou a divulgar de forma voluntária os resultados da qualidade do ar medidos nas estações geridas pelo Iema e nas quais a empresa tem algum tipo de influência. O painel está instalado na entrada da usina.

GLUB!

São Pedro, acho que já está bom, né?

DÚVIDA

A propósito: Estado e municípios estão armazenando o excesso de água para as épocas de escassez hídrica?

ALÔ, ELEITOR!

O que você vai dizer nas urnas em 2020 aos vereadores que estão dando abonos generosos aos seus servidores neste fim de ano?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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