Poucas&Boas: mineiros preocupados com o óleo nas "praias deles" no ES

Depois da tragédia de Mariana, há quatro anos, mais uma vez o litoral capixaba vai ser atingido pela lama Crédito: Amarildo

O Jornal “Estado de Minas” alerta, em manchete, que as “praias dos mineiros” estão ameaçadas pela mancha de petróleo. O periódico refere-se às praias do litoral capixaba, e destacam Regência e Povoação, que estão na rota do desastre ambiental.

NOVO DESASTRE

O jornal lembra que essa mesma região, no litoral de Linhares, foi atingida, há quatro anos, pela lama da Samarco após o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais.

SOS GUARAPARI

Somados os meses de janeiro e fevereiro deste ano, Guarapari teve média de 17 roubos e furtos por dia, segundo registros feitos pelas polícias na Delegacia Online.

SOS GUARAPARI 2

A segurança no próximo no verão na Cidade-Saúde será discutida em audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia na Câmara de Guarapari, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PSL), às 18h30, desta quarta-feira (6).

HOMEM DE FÉ

O homem detido pela polícia, na noite de domingo (3), durante a operação que apreendeu três fuzis, entorpecentes e munições em Cariacica, tem uma foto nas suas redes sociais diante do Convento da Penha.

E AÍ, CARIACICA?

O site oficial da Fifa informa que os dois próximos jogos das oitavas-de-final da Copa do Mundo Sub-17, no Kleber Andrade, serão realizados em... Vitória!

TERÇA INTELIGENTE

Amanhã (5), a partir das 19h, na livraria Jalan Jalan (Praia do Canto), o poeta Sérgio Blank lança a 4ª edição do seu livro “Os Dias Ímpares”.

FRENTE A FRENTE COM A OAB

A Frente Unificada formada por policiais civis, militares e bombeiros vai começar a fazer uma ação mais política. Nesta quarta (6), será recebida pela Comissão de Segurança da OAB-ES para apresentar os estudos, feito pela Frente, sobre os cálculos de reajuste para os servidores da Segurança Pública.

FRENTE A FRENTE COM OS PODERES

Os policiais também vão solicitar formalmente reuniões com o comando da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual, a quem serão apresentados os mesmos estudos.

ALÔ, RECEPÇÃO!