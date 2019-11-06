Poucas&Boas: flamenguista por fora, cachoeirense por dentro

Rogélio Pegoretti, o flamenguista que torce pelo Estrela Crédito: Ilustração: Amarildo

Do secretário estadual da Fazenda, Rogélio Pegoretti, ao responder a um amigo, vascaíno, se torce pelo Flamengo: “Sim!” Mas depois ele pensou um pouco e complementou: “Na verdade, o Flamengo é meu segundo time. O primeiro é o Estrela de Cachoeiro”.

SORRIA SEMPRE

Placa de “Pare” em rua de Itapoã, Vila Velha, recebeu um adesivo de “Sorria”. Moradores curtiram.

BURACO DA XEPA

Um buraco está crescendo na Rua Humberto Serrano, na Praia da Costa. E justamente no trecho em acontece a feira livre às quartas-feiras. Um perigo!

A LIÇÃO

O empresário capixaba Otacílio Coser, que morreu terça-FEIRA (5), em São Paulo, em entrevista para A Gazeta em 2014, na comemoração dos 65 anos do Grupo Coimex, deixou uma lição mais atual do que nunca.

CONFIANÇA. SEMPRE

"Passamos, hoje, por um período de falta de confiança, ela precisa se retomada para os investimentos voltarem. Mas já estou nisso desde 1949, já passei por coisa muito pior. O que posso dizer é que o segredo é trabalhar, ter coragem, assumir um pouco de risco, confiar, ter credibilidade, otimismo e muita força de vontade. É isso que passo para as novas gerações."

CONSTATAÇÃO

O petróleo continua nosso. Porque quase ninguém o quis.

NA DÚVIDA, OS DOIS

Os dois candidatos à presidência da Findes serão homenageados amanhã (7) com a Comenda Egídio Coser na Câmara de Vereadores de Vitória. Christine Samorim receberá a honraria de Max da Mata (PSDB); Egídio Malanquini, o outro candidato, foi indicado por Wanderson Marinho (PSC).

O PERFIL DA ESPUMA

Tem morador postando nas redes sociais fotos de uma espuma branca na Baía de Vitória, como se fosse poluição. O secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, minimiza: “O mar está de ressaca removendo todo o fundo, evento natural e comum nesta época do ano. A quebra das ondas provoca essa movimentação das águas e formação das espumas, formada principalmente por microalgas”.

PROMESSA DE MINISTRO

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acenou ao deputado Evair de Melo com a possibilidade de instalar no Espírito Santo um escritório de representação do Itamaraty, que hoje está presente em apenas oito Estados.

ALÔ, IBGE!