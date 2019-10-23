Poucas&Boas: EUA acima de tudo e bananas para poucos

Ameaçado de impeachment, Trump tem o apoio do grupo “Juntos pelo Brasil” Crédito: Arquivo/A Gazeta

Um grupo intitulado “Juntos pelo Brasil” está convocando um ato de apoio – vejam só – ao presidente Donald Trump. Será na próxima terça-feira, às 14h (14h!?) , no quiosque 4 de Camburi. Os organizadores pedem que os fãs do presidente americano, que está ameaçado de impeachment, compareçam de branco, azul e vermelho.

SEM PERDER O COSTUME

O ex-deputado Carlos Manato (PSL) estava ontem (22) no plenário do Senado acompanhando a votação da reforma da Previdência.

PAROU POR QUÊ?

Hoje de manhã (23), pouco depois das 9h, não havia agentes da Guarda Municipal de Vila Velha nas esquinas próximas e nos acessos à Terceira Ponte. Resultado: o engarrafamento ia da Av. Champagnat até a ponte. O secretário de Segurança e Trânsito da cidade, Oberacy Emmerich, prometeu dar “mais atenção” ao problema.

ALÔ, MAX!

Leitora da coluna tentou ligar para todos os telefones da Secretaria Municipal de Finanças indicados no site e também para o geral da Prefeitura de Vila Velha, mas nenhum deles atendeu.

VIOLÊNCIA EM DEBATE

O deputado Danilo Bahiense (PSL) realiza na próxima quarta-feira (30), às 14h, audiência pública junto com a Comissão de Segurança e com os presidentes das 78 Câmaras Municipais para debater o papel dos municípios na segurança e medidas a serem tomadas. E às 19h, abre os trabalhos da Frente Parlamentar de Combate à Violência nos Transportes Coletivos.

EX-PREÇO DE BANANA

O Procon de Linhares informa que encontrou diferença de até R$ 3 no preço do quilo da banana-da-terra.

NO CLIMA

Hoje (23) de manhã um ambulante vendia bandeiras do Flamengo no canteiro central da Av. Beira-Mar, em Vitória.

ALÔ, ELEITOR!