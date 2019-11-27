Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Poucas&Boas: deputado capixaba cai nas graças de cantora sertaneja
Leonel Ximenes

Poucas&Boas: deputado capixaba cai nas graças de cantora sertaneja

Vídeo nas redes sociais mostra Marília Mendonça se divertindo com performance de Amaro Neto

Públicado em 

27 nov 2019 às 20:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O vídeo de Amaro arranca gargalhadas de Marília Mendonça Crédito: Divulgação
A cantora Marília Mendonça se divertiu nesta quarta-feira (27) com um vídeo, veiculado nas redes sociais,  do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), que mostra o apresentador cantando uma música sobre um grupo de adolescentes suspeito de roubar um carro em Cariacica.

O RIVAL

A sertaneja fica aos risos ao longo da atuação do deputado/apresentador. Marília, no entanto, mal sabe que Amaro Neto é pré-candidato à Prefeitura de Vitória e rival do atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania), que vem repetindo que precisa proteger a Ilha de “ameaças”.

A POLÊMICA

Luciano Rezende também esteve no centro da polêmica do adiamento do show gratuito de Marília Mendonça na capital capixaba, em virtude da realização do Mundial Sub-17 na Grande Vitória e de um possível problema de patrulhamento da PM à ocasião.

CARNE + GASOLINA = $$

Tem gente que passou a considerar a hipótese de se tornar vegetariana e andar mais a pé.

SÓ PARA A EDUCAÇÃO?

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) afirma que “2019 foi um ano perdido para a educação brasileira”.

BURACO NAS MONTANHAS

As estradas de acesso ao Caparaó estavam bem ruins, lembram-se? Pois agora, depois da chuvarada, estão piores. Segundo o portal Aqui Notícias, moradores chegaram a “plantar”  bananeiras nos buracos no asfalto da estrada do Caminhos do Campo, em Dores do Rio Preto, entre Mundo Novo e Pedra Menina.

AULA DE DIREITO

O juiz Anselmo Laranja será o representante do Tribunal de Justiça no “IV Seminário Internacional México, América Central e Caribe em debate: A proteção judicial dos direitos fundamentais na América Latina”. O magistrado fará parte de uma mesa-redonda que apresentará as diferenças entre o sistema judiciário da União Europeia e o do Brasil. O evento será realizado em Brasília, nesta quinta e sexta.

ALÔ, ELEITOR!

Se Bolsonaro não acredita nas urnas eletrônicas, por que ele quer que a Justiça Eleitoral reconheça a filiação digital ao seu novo partido?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados