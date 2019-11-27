Poucas&Boas: deputado capixaba cai nas graças de cantora sertaneja

O vídeo de Amaro arranca gargalhadas de Marília Mendonça Crédito: Divulgação

A cantora Marília Mendonça se divertiu nesta quarta-feira (27) com um vídeo, veiculado nas redes sociais, do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), que mostra o apresentador cantando uma música sobre um grupo de adolescentes suspeito de roubar um carro em Cariacica.

O RIVAL

A sertaneja fica aos risos ao longo da atuação do deputado/apresentador. Marília, no entanto, mal sabe que Amaro Neto é pré-candidato à Prefeitura de Vitória e rival do atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania), que vem repetindo que precisa proteger a Ilha de “ameaças”.

A POLÊMICA

Luciano Rezende também esteve no centro da polêmica do adiamento do show gratuito de Marília Mendonça na capital capixaba, em virtude da realização do Mundial Sub-17 na Grande Vitória e de um possível problema de patrulhamento da PM à ocasião.

CARNE + GASOLINA = $$

Tem gente que passou a considerar a hipótese de se tornar vegetariana e andar mais a pé.

SÓ PARA A EDUCAÇÃO?

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) afirma que “2019 foi um ano perdido para a educação brasileira”.

BURACO NAS MONTANHAS

As estradas de acesso ao Caparaó estavam bem ruins, lembram-se? Pois agora, depois da chuvarada, estão piores. Segundo o portal Aqui Notícias, moradores chegaram a “plantar” bananeiras nos buracos no asfalto da estrada do Caminhos do Campo, em Dores do Rio Preto, entre Mundo Novo e Pedra Menina.

AULA DE DIREITO

O juiz Anselmo Laranja será o representante do Tribunal de Justiça no “IV Seminário Internacional México, América Central e Caribe em debate: A proteção judicial dos direitos fundamentais na América Latina”. O magistrado fará parte de uma mesa-redonda que apresentará as diferenças entre o sistema judiciário da União Europeia e o do Brasil. O evento será realizado em Brasília, nesta quinta e sexta.

ALÔ, ELEITOR!