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  • Poucas&Boas: depois dos raios e trovões, uma segunda-feira quase maluca
Leonel Ximenes

Poucas&Boas: depois dos raios e trovões, uma segunda-feira quase maluca

Pano de fundo da agitação é a crise entre governo e Assembleia que começou no fim de semana

Públicado em 

02 dez 2019 às 19:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O clima anda agitado na relação do Palácio Anchieta com a Assembleia Crédito: Ilustração: Amarildo
 A crise entre o Palácio Anchieta e a Assembleia Legislativa por causa da eleição antecipada da mesa diretora e da destituição do líder do governo,  Enivaldo dos Anjos (PSD),  deixou a segunda-feira (2) muito mais agitada que o normal.  O governador Renato Casagrande (PSB) protocolou logo cedo a mensagem indicando o deputado Freitas (PSB) para exercer a função de líder do governo na Assembleia, no lugar de Enivaldo. O requerimento já estava às 9h38 no sistema da Casa.

AUSÊNCIA ILUSTRE

O governador, aliás, deve estar tão absorvido pela  crise  que não foi hoje à reinauguração da  Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida.

PERDEU-SE NO LARANJAL?

Aliás, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, apesar de anunciado na semana passada, também não veio para a entrega da igreja histórica na Serra.

O ESPÍRITO DA COISA

Na solenidade em Nova Almeida, a presidente nacional do Iphan, Kátia Bogéa, chamou o Espírito Santo, por duas vezes, de Santa Catarina. Na terceira ela explicou que estava vindo do Sul e que o ES precisava “baixar” nela.

COISA ESTRANHA

O Diário Oficial da Assembleia amanheceu também meio estranho: o boletim trouxe José Esmeraldo (MDB) como vice-líder do governo (é Dary Pagung, do PSB).

CONSTATAÇÃO

Dos protagonistas da Era Gratz, Enivaldo dos Anjos foi o único que sobreviveu politicamente.

VAI AZEDAR

Não convite para a mesma moqueca o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), e o secretário da Casa Civil, Davi Diniz (Cidadania). Pode dar alergia em ambos.

SEPARADOS POR UM ABOUDIB

Na solenidade de posse do novo presidente do Tribunal de Contas (TCES), Rodrigo Chamoun, Casagrande e Erick Musso ficaram separados pelo presidente que está saindo, Sérgio Aboudib (que tem um irmão gêmeo). Governador e presidente da Assembleia se cumprimentaram formalmente.

EM FAMÍLIA

Chamoun agradeceu a presença da avó dele, de 89 anos. E também da filha, Zara, de 3 anos. Vestida como promotora de Justiça.

LADO A LADO

Pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) sentou-se ao lado do atual prefeito, Max Filho (PSDB), no TCES.

PROMOVIDO POR MERECIMENTO

Leitor da coluna recebeu, num intervalo de duas semanas, dois convites para a posse do novo presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil, no próximo dia 11. Só que no segundo convite foi tratado como “doutor”, embora o convidado seja um simples cidadão pagador de impostos.

ALÔ, METEOROLOGIA!

Dos 3,6 mil raios que caíram no ES em apenas 11 horas, quantos atingiram o Palácio Anchieta e a Assembleia Legislativa?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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