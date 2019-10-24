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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Bolsonaro, ajude a Estação de Argolas! E agora, secadores?

Projeto de restauração do prédio histórico está com o governo federal; enquanto isso, um recado aos antiflamenguistas: uni-vos!

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:56

Públicado em 

24 out 2019 às 19:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Estação da Leopoldina, em Argolas, inaugurada em 1895, está toda depredada Crédito: Arquivo/AG
O governo federal está avaliando o projeto de restauração da histórica Estação Leopoldina, em Argolas, que deverá ser transformada em espaço cultural e pedagógico. O prédio de dois pavimentos foi cedido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-ES) à Prefeitura de Vila Velha.

DEPREDAÇÃO

Segundo o prefeito Max Filho, o projeto contempla a reforma completa do prédio, que atualmente está abandonado e depredado, respeitando-se as características arquitetônicas originais e históricas da estação. Construída em 1895, a Estação Leopoldina deixou de receber passageiros há quase 30 anos.

OS EQUIPAMENTOS

O projeto em análise do governo federal prevê a instalação de biblioteca, espaço histórico, auditório, salas de informática e cultural, lanchonete e outros compartimentos com acessibilidade.

INGRESSOS GRÁTIS

A Secretaria Estadual de Esportes e o Comitê Organizador do Mundial Sub-17 de Futebol vão ceder 7 mil ingressos a 40 prefeituras para que distribuam aos alunos das escolas municipais e estaduais do interior do ES. Eles poderão assistir aos jogos gratuitamente no Kleber Andrade.

A ESTREIA

A competição começa neste sábado em Brasília. No domingo serão realizados dois jogos no Klebão: EUA x Senegal (17h) e Japão x Holanda (20h).

CAMINHANDO COM O MÉDICO

Iniciativa inspirada em um programa norte-americano motivou um grupo de médicos de Vitória a organizar uma caminhada neste sábado (26), na Praça do Papa, às 8h. O Walk With a Doc é gratuito e tem como objetivo tirar as pessoas do sedentarismo, além de promover a integração entre médicos e pacientes, que podem aproveitar para tirar dúvidas com profissionais de várias especialidades.

HÁ VAGAS

Com a desistência de Tayana Dantas de se candidatar à Prefeitura de Vila Velha, alguém deve se habilitar a ser o candidato de PH no município.

PARABÉNS

O Flamengo já assegurou o vice-campeonato da Libertadores.

DE OLHO NELES

Tem muito político que, para o público, diz que é a favor da prisão após a condenação em segunda instância. Mas, quando pensa melhor, fica quietinho porque, pela “ficha-corrida” que tem, pode ser o próximo a entrar em cana sem postergação e delonga.

ALÔ, VASCAÍNOS, TRICOLORES E BOTAFOGUENSES!

E agora?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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