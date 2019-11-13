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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: alerta de enchente chegou no meio da... enchente! Glub!

SMS da Defesa Civil alertando para risco de  inundação e deslizamento só chegou às 15h30

Públicado em 

13 nov 2019 às 19:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bairro Vasco da Gama, em Cariacica, com rua alagada Crédito: Fernando Madeira
Por volta das 15h30 de hoje (13), depois de tudo alagado e muita chuva, a Defesa Civil emitiu por SMS o alerta para áreas de risco de inundação e deslizamento.

GLUB! 2

A sede da TVE, do governo do Estado, amanheceu hoje (13) com pontos de alagamentos e infiltrações. Até placas de revestimento do teto da emissora, localizada no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, na Ilha do Príncipe, caíram com a chuva.

GLUB! 3

A Câmara de Cariacica não terá sessões nesta semana. Na segunda, no plenário da Casa, foi realizado o velório do militante comunista Antônio Ribeiro Granja. E hoje (13), a sessão foi cancelada, segundo a versão oficial, porque “os vereadores foram acompanhar as emergências nas comunidades”.

COMO CANSA...

A propósito, a Câmara de Cariacica (que não sofreu alagamentos nem danos por causa da chuva) só tem duas sessões por semana. Deve ser cansativo ser vereador na terra do belo Monte Mochuara, né?

NA MESA COM CASÃO

Apesar de o assunto ter sido a proposta do governo de reforma da Previdência Estadual (que para muitos é indigesta), até que o cardápio do almoço oferecido hoje (13) pelo governador Casagrande aos deputados estava atraente.

NA MESA COM CASÃO 2

Dona Hilda Cabas, a cerimonialista do Palácio, ofereceu aos parlamentares carne com molho madeira, frango assado desossado, maionese, arroz branco e farofa. De sobremesa, pudim de coco. Pra beber, suco de uva, de melancia e água. E cafezinho no final. Nada de álcool.

DEBATE ADIADO

Por causa da chuva, a mesa-redonda “30 anos sem Guilherme Santos Neves”, que seria realizada hoje (13), foi transferida para a próxima quarta-feira, às 17h, na sede do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. A programação está mantida, com a participação dos debatedores Bernadette Lyra e Fernando Achiamé, e a mediação de Getúlio Neves.

ALÔ,  PREFEITOS!

Não seria o caso de criar o TransGlub!, o serviço de transporte público de canoas para os moradores da sua cidade? 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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