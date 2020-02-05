Possível vinda de Bruno para time do ES divide opiniões dos leitores

Goleiro Bruno Crédito: Arquivo

Condenado a mais de 21 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de Eliza Samudio, modelo com quem se envolveu e teve um filho, Bruno Samudio, o ex-goleiro Bruno está em negociações com o São Mateus, time do Norte do Espírito Santo. O possível retorno ao futebol por um time profissional é cercado de polêmica.

Em entrevista ao "Bom Dia ES", da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (5), o dirigente da equipe Pedro Arthur Lemos confirmou que a negociação prossegue, mas frisou que ainda não há uma decisão em relação à vinda do ex-jogador do Flamengo, que atualmente está em regime semiaberto.

A possível contratação de Bruno pelo São Mateus levantou um grande debate. Alguns defendem seu direito à ressocialização, enquanto outros afirmam que ele não deveria atuar como ídolo do esporte após participação em um crime bárbaro. No Facebook do Gazeta Online, as opiniões dos leitores também se mostraram divididas. Confira alguns comentários:

Se todos podem voltar À rotina de trabalho, por que ele não? Se vale para os outros, esse direito vale para ele também. Ou então ninguém pode dar emprego para quem já foi condenado pela Justiça. (Rosiane Loretti)

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Você foi um ótimo goleiro, pegava muito no gol, sem dúvida foi exemplo para muitos garotos da época. Mas, meu amigo, vai procurar agora algo que não seja sob os holofotes. (Lucas Castro Bruno)

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Parabéns ao São Mateus. Boa iniciativa, sucesso a ele. (Neickson Rocha)

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Espero muito que o Espírito Santo não tenha mais uma vergonha para carregar como essa. (Rafael Pelissari)

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Aqui no Brasil não tem lei. Os crimes que ganham repercussão se tornam encorajamento para outros crimes. A filha que assassinou o pai, a mãe e irmão em São Paulo não vai demorar muito tempo para estar na rua querendo uma nova chance. Um verdadeiro mau exemplo para a juventude de hoje. (Joeber Silva Batista)

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Se a Justiça liberou o cara, não cabe a nós julgar a pessoa. O que ele fez não é certo, mas a vida segue. Uma vez que a Justiça liberou, deixa o cara fazer o que ele sabe para voltar à sociedade. (Cleunice Quirino)

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Eu também acho que nós não deveríamos ser contra, não, pois a Justiça liberou, então ele precisa trabalhar. O resto é entre ele é Deus. (Maria Aparecida)

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Deus não se mete nas ações do homem, as consequências de seus atos vêm por elas mesmas. Ele merece segunda chance, quer trabalhar? Tire essa máscara de falso ídolo, para que ele não sirva de exemplo para outros jovens quererem segui-lo. Mas ele está aí, querendo escolher trabalho e voltar a ser ídolo de futebol. (Bellmont Marques)

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