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ECONOMIA

Possíveis ajustes em impostos preocupam brasileiros

Bruno Funchal fala sobre o cenário atual da economia brasileira

Publicado em 16 de Janeiro de 2015 às 12:54

Publicado em 

16 jan 2015 às 12:54
O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que haverá ajustes em impostos. Ele não especificou, porém, quais tributos podem sofrer esses ajustes. Levy acrescentou que uma eventual alta de tributos é um movimento "compatível" com o objetivo de aumentar a poupança pública e "previsível" em um momento de reorientação da economia. Declarou que o governo também está avaliando os gastos públicos. O comentarista Bruno Funchal fala sobre o assunto. Confira:
Economia e Você - Bruno Funchal - 16-01-15

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