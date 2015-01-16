Possíveis ajustes em impostos preocupam brasileiros

O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que haverá ajustes em impostos. Ele não especificou, porém, quais tributos podem sofrer esses ajustes. Levy acrescentou que uma eventual alta de tributos é um movimento "compatível" com o objetivo de aumentar a poupança pública e "previsível" em um momento de reorientação da economia. Declarou que o governo também está avaliando os gastos públicos. O comentarista Bruno Funchal fala sobre o assunto. Confira: