Por uma democracia mais democrática e realmente participativa

Diego Leal Nascimento*

Pretender que uma democracia seja mais democrática pode parecer redundante, mas o fato é que não basta que um Estado se intitule formalmente como democrático que então o será. Aliás, conforme já bem frisou Adriano Pedra, “o exame em torno da Constituição não é suficiente para o pleno conhecimento do regime político”.

É que, a despeito do que preconiza o texto constitucional, são as práticas políticas realizadas no Estado que revelam seu “grau de democratização”, e este se relaciona não apenas com o inexorável respeito ao pluralismo e aos direitos fundamentais dos cidadãos, mas também e, sobretudo, com a real participação popular na gestão pública.

Na democracia brasileira, cujo modelo adotado é predominantemente representativo, nota-se uma sociedade politicamente marginalizada. De um lado, o povo acha que participa do jogo político, quase que esgotando esse engajamento durante o curto período eleitoral. Do outro, os governantes eleitos fingem (com as devidas exceções) representar seus eleitores.

Mas não sejamos tão radicais quanto Rousseau, para quem seria impensável a representação da vontade geral num regime democrático. Nas sociedades contemporâneas, cujas marcas são a alta complexidade e o intenso pluralismo axiológico, soa razoável que se delegue o exercício do poder para representantes.

O problema é que esse modelo não tem encontrado uma legitimidade minimamente desejável no Estado contemporâneo, mormente no Brasil, onde o mandato não raras vezes é utilizado como pretexto para perpetuação do abuso do poder político.

Malgrado a nossa Constituição Federal ter previsto, em seu artigo 14, instrumentos de participação direta (plebiscitos, referendos e iniciativa popular), raramente o brasileiro pôde experimentá-los ao longo da história. Infelizmente, falta interesse político na sua materialização.

Inegável é, todavia, que tais instrumentos constituem importante alicerce para a construção de uma democracia mais democrática, na medida em que permitem que o povo decida diretamente questões sociais de grande relevância, privilegiando a soberania popular na sua mais verdadeira essência.

O voto, mesmo sendo ato político fundamental, isoladamente é insuficiente para expressar a vontade geral. É preciso, pois, dar luz àquela norma, porque se uma democracia estritamente participativa é, hoje, inexequível, também temos que admitir que o modelo representativo não cumpre o que promete, e isso quando não subverte, ardilosamente, a própria lógica de um regime democrático.