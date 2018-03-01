População também demorou a perceber a crise no governo Dilma

Dilma Rousseff, durante impeachment: crise foi iniciada em 2011, com a Nova Matriz Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou o PIB referente ao ano de 2017. A economia brasileira cresceu 1% no ano passado, o que significa que voltamos aos níveis do início de 2011 (corrigidos pela inflação). Após a recessão dos últimos anos, e a pequena recuperação de 2017, o Brasil atingiu o mesmo nível de riqueza de 2011.

A percepção da população quanto à melhora econômica ainda não aconteceu, da mesma maneira que ela demorou a perceber quando a pior crise da história do Brasil se iniciou, ainda em 2011, no governo de Dilma Rousseff, que apostou no modelo chamado por ela de Nova Matriz Econômica. A percepção de melhora na economia deverá ocorrer de forma gradual, à medida que os empregos continuarem a aumentar. É importante que a população entenda que as ações mais relevantes quanto ao direcionamento da política econômica adotada pelos governos demoram tempo para maturar, sejam essas ações positivas, como estão sendo feitas agora, ou negativas, como o direcionamento de 2011.

Em 2018 a previsão é de que o PIB cresça aproximadamente 3%. Mas é bom lembrar que, para que o país entre em um novo ciclo de crescimento, mais robusto e sustentável, precisará da aprovação das reformas, em especial a da Previdência, para resolver o grave problema fiscal gerado pela Nova Matriz Econômica.

* Flávio Mattedi é economista e sócio da Valor Investimentos