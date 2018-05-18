Polícias querem usar tecnologia para prender mais rápido

Por meio da tecnologia, policiais civis e militares poderão acelerar o processo de prisão de criminosos. Crédito: Divulgação

As Polícias Militar e Civil estão estudando utilizar a tecnologia para acelerar o procedimento de prisão de suspeitos de crimes. Pelo projeto, que ainda não tem data para começar a ser implantado, a partir da teleconferência o policial militar poderá se comunicar com a delegacia e eventualmente autuar o investigado por meio desse processo virtual.

Sem burocracia

O uso dessa tecnologia vai permitir que seja acelerado o encaminhamento de criminosos para as unidades prisionais. Atualmente as equipes da PM têm que fazer a ocorrência criminal pessoalmente na delegacia, o que imobiliza viaturas e policiais durante o procedimento burocrático.

RSVP

O cerimonial da Prefeitura de Vila Velha está aguardando ansiosamente a resposta ao convite feito ao governador Hartung: o senhor vai ou não prestigiar o 23 de Maio na cidade mais antiga do Estado? Répondez s’il vous plaît. Merci.

Triste destino

Lula, presidente, Zé Dirceu, seu primeiro potencial sucessor, Palocci, o segundo na “linha de sucessão”: todos estão presos.

Fora do ES

O rompimento dos cabos de fibra ótica que provocou o apagão da Vivo, na quinta-feira, ocorreu em outro Estado. A operadora no Espírito Santo diz que não sabe ainda qual o local.

Em três pontos

Segundo a coluna apurou, aconteceu um triplo rompimento da fibra em três pontos diferentes, causado por obras executadas por terceiros. A rede de fibra ótica da vida é interligada no país inteiro.

O descaso

Ontem, por volta das quatro horas da tarde, não havia ninguém trabalhando na ampliação das baias do ponto de ônibus em frente à Assembleia Legislativa. Os passageiros, enquanto isso, ficam expostos ao tempo sem os abrigos.

O perigo

Aliás, no local da obra da Prefeitura de Vitória o perigo está visível: se houver alguma manifestação, tem pedra, porrete e entulho à vontade à disposição dos insanos.

No continente

A morte súbita da Vivo na última quinta-feira provocou um apagão no sistema de compartilhamento de bicicletas de Vila Velha.

Na ilha

Em Vitória, onde o sistema é operado por outra empresa, tudo funcionou normalmente. Como seguro morreu de velho, a empresa tem um sistema que muda automaticamente para outra operadora de celular em casos de apagão.

Não se cale, Anatel

Por falar nisso, o deputado Lelo Coimbra (MDB) pediu à Anatel para apurar o caladão da Vivo.

Ouro no tanque

Em Brasília já tem posto vendendo combustível em seis vezes sem juros.

Só pensa naquilo

O deputado estadual Da Vitória (PPS) percorreu oito cidades no interior do Estado na última quinta-feira. Isso porque estava com dengue. Se tivesse bom...

Sem pai

Agora, ninguém começou a greve da PM. Confere, gente?

A sucessora

Voz corrente nos bastidores: se realmente Magno Malta (PR) aceitar ser vice do senhor das armas (Bolsonaro), a mulher do senador, a cantora gospel Lauriete Rodrigues, pode ser candidata ao Senado.

Vamos trabalhar?

Viajar para o exterior ficou mais difícil. Uma oportunidade para os Estados – incluindo o ES – oferecer o que há de melhor para o turista.

Não é mentira

Os professores Sérgio Denicoli e Carlos Tourinho vão participar do debate “Fake news, bots e ataques cibernéticos”, nesta segunda, às 9h, no anfiteatro da UVV.

Não é mentira 2

Se alguém passar pelo trevo de Paraju não estranhe: realmente começou a miniduplicação (7,2 km) da BR 262.

Alô, torcedor!

O que será mais emocionante: o casamento da princesa Meghan ou a Copa do Mundo da Rússia?