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Leonel Ximenes

Polícia prende na divisa ex-PM do Rio que protegia traficante Nem

Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança e de alertar o traficante de drogas Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, sobre operações policiais na favela

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 12:04

Públicado em 

20 abr 2018 às 12:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nem da Rocinha quando foi preso pela polícia do Rio de Janeiro: ele cumpre pena de 92 anos no presídio federal de Porto Velho (RO). Crédito: Divulgação
Agentes da Polícia Rodoviária Federal, com apoio de policiais militares do Espírito Santo, prenderam nesta manhã (20), na divisa do ES com o RJ, o ex-PM Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança e de alertar o traficante de drogas Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, sobre operações policiais na favela.
O ex-militar também "traía" os criminosos: ele passava informações da quadrilha do traficante para ajudar nas investigações da polícia.
Carlos Januária foi preso quando tentava entrar no ES pela BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
O ex-PM fluminense estava sendo procurado pela polícia desde que foi expedido mandado de prisão contra ele em  26/03/2013 pela 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Carlos Januária tentava entrar no ES pela BR 101 e foi abordado às 10h pela PRF em Mimoso do Sul, na divisa com o RJ.
Ele conduzia um veículo GM/Cruze, placa do Rio de Janeiro/RJ, em deslocamento para o ES. O detido informou que o veículo está registrado no nome da mulher dele e que seguia juntamente com o filho para Serra, cidade da sua esposa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim.
NEM
Nem está preso no presídio federal de Porto Velho em Rondônia (RO), onde cumpre penas que somam mais de 96 anos por tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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