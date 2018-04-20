Polícia prende na divisa ex-PM do Rio que protegia traficante Nem

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, com apoio de policiais militares do Espírito Santo, prenderam nesta manhã (20), na divisa do ES com o RJ, o ex-PM Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança e de alertar o traficante de drogas Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, sobre operações policiais na favela.
O ex-militar também "traía" os criminosos: ele passava informações da quadrilha do traficante para ajudar nas investigações da polícia.
O ex-PM fluminense estava sendo procurado pela polícia desde que foi expedido mandado de prisão contra ele em 26/03/2013 pela 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Carlos Januária tentava entrar no ES pela BR 101 e foi abordado às 10h pela PRF em Mimoso do Sul, na divisa com o RJ.
Ele conduzia um veículo GM/Cruze, placa do Rio de Janeiro/RJ, em deslocamento para o ES. O detido informou que o veículo está registrado no nome da mulher dele e que seguia juntamente com o filho para Serra, cidade da sua esposa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim.
Nem está preso no presídio federal de Porto Velho em Rondônia (RO), onde cumpre penas que somam mais de 96 anos por tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.