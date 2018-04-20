Polícia prende na divisa ex-PM do Rio que protegia traficante Nem

Nem da Rocinha quando foi preso pela polícia do Rio de Janeiro: ele cumpre pena de 92 anos no presídio federal de Porto Velho (RO). Crédito: Divulgação

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, com apoio de policiais militares do Espírito Santo, prenderam nesta manhã (20), na divisa do ES com o RJ, o ex-PM Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança e de alertar o traficante de drogas Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, sobre operações policiais na favela.

O ex-militar também "traía" os criminosos: ele passava informações da quadrilha do traficante para ajudar nas investigações da polícia.

Carlos Januária foi preso quando tentava entrar no ES pela BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

O ex-PM fluminense estava sendo procurado pela polícia desde que foi expedido mandado de prisão contra ele em 26/03/2013 pela 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Carlos Januária tentava entrar no ES pela BR 101 e foi abordado às 10h pela PRF em Mimoso do Sul, na divisa com o RJ.

Ele conduzia um veículo GM/Cruze, placa do Rio de Janeiro/RJ, em deslocamento para o ES. O detido informou que o veículo está registrado no nome da mulher dele e que seguia juntamente com o filho para Serra, cidade da sua esposa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim.

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