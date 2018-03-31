Polícia Militar vai instalar 93 bases móveis no Estado

A Polícia Militar pretende aumentar a sua visibilidade nas comunidades. Crédito: Divulgação

A Polícia Militar vai instalar 93 bases móveis comunitárias na Grande Vitória e no interior. São veículos tipo van equipadas com computador e câmeras de vídeo. “Queremos resgatar o poder de referência da PM, por isso vamos fixar essas viaturas nas comunidades”, explica o comandante-geral, coronel Nylton Rodrigues. Neste ano serão compradas 60 vans e no ano que vem mais 30, num investimento de R$ 23 milhões.

Mais drones

Além das bases móveis, a PM está comprando mais nove drones, ao custo de R$ 10 mil cada um, para serem utilizados em missões específicas, como reconhecimento e localização, e em operações policiais convencionais e de inteligência, eventos, manifestações e praças desportivas. A Polícia Militar já tem três em operação.

Amém!

O deputado Esmael de Almeida (MDB) deixou uma Bíblia na antessala do gabinete do governador no Palácio Anchieta. Que os pecadores que vão lá sejam convertidos.

Constatação

Alguns partidos políticos no Espírito Santo não têm líderes. Têm donos.

Viva o imperador!

Os monarquistas capixabas prometem ir à Costa Pereira nesta terça para protestar contra o STF. Contando com o pipoqueiro e o engraxate, o ato deve atrair umas oito pessoas.

E só

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) chama a obra do Aeroporto de Vitória de “ampliação”.

Isso tudo

O aeroporto está pronto, mas difícil é utilizá-lo como passageiro. Afinal, o preço das passagens aéreas foi às alturas. E com cobrança de mala e tudo.

Vai encarar?

Bolsonaro estará em Vitória nesta segunda-feira. Uma boa oportunidade para ouvir as ideias do presidenciável inspirado pelo seu já anunciado ministro da Cultura, Alexandre Frota.

Marinês antigo

Quem também chega nesta segunda ao Estado é Marina Silva (Rede). Tomara que tenha alguém para traduzir o que a companheira vai dizer.

Tô nem aí

Dia desses um guarda de trânsito de Vila Velha não viu um motorista, ao seu lado, falando ao celular. Natural: o guarda estava mandando mensagens pelo WhatsApp.

Bondade demais

Aposentado recebeu uma notícia inesperada: num documento muito bem-elaborado, foi informado que ganhou quase R$ 90 mil em precatórios. Mas tinha um porém: ele teria que depositar cerca de R$ 12 mil em uma conta a título de custas processuais e alvará de liberação. Era golpe!

Mentira hereditária

Dia desses, num salão de beleza em Itapoã, mãe e fila ensaiavam as mentiras que iriam contar para tentar tirar o visto para os EUA.

Coisa triste

Parece de várzea o gramado do Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, onde Real Noroeste e Serra fizeram ontem o primeiro jogo da final do Capixabão. Com todo o respeito à várzea.

Golpistas do coração

Do vereador carioca Babá (Psol), num recado irônico aos petistas: “Eles cancelam a Netflix, mas não cancelam as alianças com o MDB”.

Jantar de amigos

O vereador Max da Mata afirma que ofereceu um jantar para seus colegas de Câmara para uma confraternização. Segundo ele, não se discutiu o projeto do uso do Parque Tecnológico em Goiabeiras.

Parou por quê?

A página do governador Hartung no Face está parada desde fevereiro de 2017, quando ocorreu a greve da Polícia Militar.

Alô, STF!