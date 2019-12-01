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Leonel

Polícia já prendeu mais agressores de mulheres este ano do que em 2018

Divisão Especializada de Atendimento à Mulher prendeu, em dez meses, 1.299 homens. Em todo o ano passado, foram 1.109

Públicado em 

01 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Equipe comandada pela delegada Cláudia Dematté que prendeu 22 agressores de mulheres na semana passada Crédito: Divulgação
A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) da Polícia Civil tem fortalecido seu trabalho na prevenção da violência e, de janeiro a outubro deste ano, superou o número de prisões de agressores de mulheres efetuadas ao longo de todo o ano de 2018.
Já foram presos em flagrante 1.299 nos dez primeiros meses de 2019, sendo que no ano passado todo foram 1.109. Os mandados de prisão cumpridos se destacam também: até agora são 301 diante de 240 no ano passado.
As mulheres também têm procurado mais as delegacias, confiando no trabalho das policiais, para solicitar as medidas protetivas de urgência (MPU), que são concedidas de imediato para proteger as vítimas de violência doméstica e prender o agressor em caso de violação. Foram 7.340 em 10 meses, quantidade superior à de 2018, que foi de 6.785.
A chefe da divisão, majoritariamente composta por mulheres, é a delegada Cláudia Dematté. E ela conta que em operações com prisões em massa, como a Marias, que ocorreu nesta semana e prendeu 22 autores de violência, o trabalho começa cedinho, às 4 horas da madrugada. “E até o final do dia vamos cumprindo os alvos que nós temos”, explica a delegada. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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