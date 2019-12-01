Polícia já prendeu mais agressores de mulheres este ano do que em 2018

Equipe comandada pela delegada Cláudia Dematté que prendeu 22 agressores de mulheres na semana passada Crédito: Divulgação

A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) da Polícia Civil tem fortalecido seu trabalho na prevenção da violência e, de janeiro a outubro deste ano, superou o número de prisões de agressores de mulheres efetuadas ao longo de todo o ano de 2018.

Já foram presos em flagrante 1.299 nos dez primeiros meses de 2019, sendo que no ano passado todo foram 1.109. Os mandados de prisão cumpridos se destacam também: até agora são 301 diante de 240 no ano passado.

As mulheres também têm procurado mais as delegacias, confiando no trabalho das policiais, para solicitar as medidas protetivas de urgência (MPU), que são concedidas de imediato para proteger as vítimas de violência doméstica e prender o agressor em caso de violação. Foram 7.340 em 10 meses, quantidade superior à de 2018, que foi de 6.785.