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Leonel Ximenes

Vitória não é mais obrigada a climatizar salas de aula, decide Justiça

Prefeitura derruba lei de  Fabrício Gandini, principal aliado de Luciano Rezende

Públicado em 

06 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O verão não chegou, mas o calor já está intenso Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória conseguiu no Tribunal de Justiça uma liminar favorável na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que impetrou contra a chamada “lei da climatização” nas salas de aulas da rede municipal de ensino. A lei obrigava a Prefeitura a manter temperatura adequada em todas as unidades escolares da Capital.
Curiosamente, a lei 8.573, de 2013, é do ex-vereador Fabrício Gandini (hoje deputado estadual), maior aliado e  apontado como candidato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) à sua sucessão, no ano que vem.
Quando promulgou a lei, Gandini, que era presidente da Câmara, defendeu que os instrumentos utilizados para a climatização das salas não seriam “artigos de luxo”, mas sim uma necessidade por causa do excesso de calor.
“A observação destes parâmetros, além de garantir a qualidade do ambiente de trabalho aos profissionais da Educação, dentro do que é determinado pelo Ministério do Trabalho, garante ao corpo discente [alunos] condições ideais para o aprendizado, influenciando diretamente no seu rendimento escolar”, considerou.
Na decisão pela Adin, a Justiça considerou que com a lei da climatização haveria necessidade de aumentar despesa e sem que este custeio estivesse previsto no orçamento da Capital. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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