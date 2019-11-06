Vitória não é mais obrigada a climatizar salas de aula, decide Justiça

O verão não chegou, mas o calor já está intenso Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vitória conseguiu no Tribunal de Justiça uma liminar favorável na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que impetrou contra a chamada “lei da climatização” nas salas de aulas da rede municipal de ensino. A lei obrigava a Prefeitura a manter temperatura adequada em todas as unidades escolares da Capital.

Curiosamente, a lei 8.573, de 2013, é do ex-vereador Fabrício Gandini (hoje deputado estadual), maior aliado e apontado como candidato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) à sua sucessão, no ano que vem.

Quando promulgou a lei, Gandini, que era presidente da Câmara, defendeu que os instrumentos utilizados para a climatização das salas não seriam “artigos de luxo”, mas sim uma necessidade por causa do excesso de calor.

“A observação destes parâmetros, além de garantir a qualidade do ambiente de trabalho aos profissionais da Educação, dentro do que é determinado pelo Ministério do Trabalho, garante ao corpo discente [alunos] condições ideais para o aprendizado, influenciando diretamente no seu rendimento escolar”, considerou.