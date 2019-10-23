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Leonel Ximenes

PMV diz que não recebeu pedido de licença para festa de Lula

Evento comemorativo aos 74 anos do ex-presidente está previsto para sábado, ao lado da Praça Costa Pereira

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 18:39

Públicado em 

23 out 2019 às 18:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Boneco inflável de Lula apresentado no dia 5 de outubro durante Festival Lula Livre na "praça vermelha" Crédito: José Carlos Schaeffer
A Prefeitura de Vitória informou, em nota oficial, que não recebeu, até o momento, nenhum pedido de licença ou apoio para eventos neste sábado (26), no Centro, incluindo a festa de aniversário para Lula, que será realizada de manhã à noite ao lado da Praça Costa Pereira.
A assessoria da PMV não quis revelar, entretanto, qual será a atitude tomada pela prefeitura se os organizadores da festa do partido não solicitarem formalmente licença ou apoio ao evento.
A coluna perguntou a Isaías Santana, um dos organizadores do aniversário de Lula, se o PT pretendia solicitar a autorização, mas ele preferiu não responder.

A CONFUSÃO

No dia 5 de outubro, o Festival Lula Livre foi realizado na chamada “praça vermelha”, ao lado da Costa Pereira, sem o palanque, que acabou sendo removido na véspera após notificação da Prefeitura de Vitória, que alegou que não ter autorizado o evento. O festival acabou sendo realizado da sacada de um prédio histórico em frente à praça.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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