PMV diz que não recebeu pedido de licença para festa de Lula

Boneco inflável de Lula apresentado no dia 5 de outubro durante Festival Lula Livre na "praça vermelha" Crédito: José Carlos Schaeffer

A Prefeitura de Vitória informou, em nota oficial, que não recebeu, até o momento, nenhum pedido de licença ou apoio para eventos neste sábado (26), no Centro, incluindo a festa de aniversário para Lula, que será realizada de manhã à noite ao lado da Praça Costa Pereira.

A assessoria da PMV não quis revelar, entretanto, qual será a atitude tomada pela prefeitura se os organizadores da festa do partido não solicitarem formalmente licença ou apoio ao evento.

A coluna perguntou a Isaías Santana, um dos organizadores do aniversário de Lula, se o PT pretendia solicitar a autorização, mas ele preferiu não responder.

A CONFUSÃO