PMV diz que não recebeu pedido de licença para festa de Lula

A Prefeitura de Vitória informou, em nota oficial, que não recebeu, até o momento, nenhum pedido de licença ou apoio para eventos neste sábado (26), no Centro, incluindo a festa de aniversário para Lula, que será realizada de manhã à noite ao lado da Praça Costa Pereira.
A assessoria da PMV não quis revelar, entretanto, qual será a atitude tomada pela prefeitura se os organizadores da festa do partido não solicitarem formalmente licença ou apoio ao evento.
A coluna perguntou a Isaías Santana, um dos organizadores do aniversário de Lula, se o PT pretendia solicitar a autorização, mas ele preferiu não responder.
No dia 5 de outubro, o Festival Lula Livre foi realizado na chamada “praça vermelha”, ao lado da Costa Pereira, sem o palanque, que acabou sendo removido na véspera após notificação da Prefeitura de Vitória, que alegou que não ter autorizado o evento. O festival acabou sendo realizado da sacada de um prédio histórico em frente à praça.