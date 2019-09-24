Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • PM faz operação nas divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais
Operação Divisa Segura III

PM faz operação nas divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais

São 12 pontos de bloqueio entre Presidente Kennedy, no Litoral Sul, até Afonso Cláudio, na região Serrana

Publicado em 

24 set 2019 às 07:34

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 07:34

Polícia atua nas divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais Crédito: Polícia Militar
Para coibir a circulação e a entrada de criminosos e produtos ilícitos no Estado do Espírito Santo pela região Sul, a Polícia Militar realizou durante a terça-feira (24) a Operação Divisa Segura III, nas proximidades com os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
No total, foram 12 pontos de bloqueio entre os municípios de Presidente Kennedy, no Litoral Sul, até Afonso Cláudio, na região Serrana, com 146 policiais militares e 37 viaturas coordenadas por dois Comandos de Polícia Ostensiva capixaba.
Além disso, a Operação teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do 6° Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da 12° Região Policial Militar de Minas Gerais.
O comandante da Polícia Ostensiva Sul (CPO-Sul), coronel Marin, explicou que durante a ação é feito o controle de tráfego de todos os veículos com algumas abordagens e possíveis análises minuciosas, utilizando, se preciso, o serviço dos cães farejadores.
Coronel Marin ressaltou, ainda, que a operação tem caráter preventivo e repressivo. “O objetivo principal é ostensivo, aumentando a sensação de segurança de quem entra no Estado ou mora nas comunidades de fronteira. Já o objetivo secundário é repressivo, autuando as irregularidades encontradas, como possíveis entradas de armas e drogas.”
Este ano é a terceira edição da Operação Divisa Segura, e já tem outras datas definidas ainda em 2019 para monitorar a extensa divisa do Estado, que o configura como possível rota da criminalidade migrante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados