PM faz operação nas divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais

Polícia atua nas divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais Crédito: Polícia Militar

Polícia Militar realizou durante a terça-feira (24) a Operação Divisa Segura III, nas proximidades com os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para coibir a circulação e a entrada de criminosos e produtos ilícitos no Estado do Espírito Santo pela região Sul, arealizou durante a terça-feira (24) a Operação Divisa Segura III, nas proximidades com os estados do

Presidente Kennedy, no Litoral Sul, até Afonso Cláudio, na região Serrana, com 146 policiais militares e 37 viaturas coordenadas por dois Comandos de Polícia Ostensiva capixaba. No total, foram 12 pontos de bloqueio entre os municípios de, no Litoral Sul, até, na região Serrana, com 146 policiais militares e 37 viaturas coordenadas por dois Comandos de Polícia Ostensiva capixaba.

Além disso, a Operação teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do 6° Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da 12° Região Policial Militar de Minas Gerais.

O comandante da Polícia Ostensiva Sul (CPO-Sul), coronel Marin, explicou que durante a ação é feito o controle de tráfego de todos os veículos com algumas abordagens e possíveis análises minuciosas, utilizando, se preciso, o serviço dos cães farejadores.

Coronel Marin ressaltou, ainda, que a operação tem caráter preventivo e repressivo. “O objetivo principal é ostensivo, aumentando a sensação de segurança de quem entra no Estado ou mora nas comunidades de fronteira. Já o objetivo secundário é repressivo, autuando as irregularidades encontradas, como possíveis entradas de armas e drogas.”