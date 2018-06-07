Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: um bom striptease

Striptease: O striptease é uma excelente estratégia para seu relacionamento, de certa forma ele fortalece a ligação e a intimidade entre o casal por ser o desejo não manifesto de muitos homens. Ainda é um ótimo exercício para autoestima e ajuda o autoconhecimento.
Para dar um verdadeiro show é preciso estar de bem consigo mesma, pois deve demonstrar sensualidade com naturalidade, o striptease não pode parecer forçado. Deve usar peças fáceis de serem tiradas, pra não atrapalhar. E, principalmente, é preciso se sentir confortável e desejada.
Devemos ter sabedoria e identificar o melhor momento para que ele aconteça. Evitar momentos de crise, pra não parecer nada forçado. Devemos escolher a música, a roupa, preparar o ambiente e chamar o amado - tudo em um clima de sedução, descontração e divertimento. E para quem está só, dance, cante, pule, viva e solte suas “feras”.