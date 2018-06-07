Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: um bom striptease

Crédito: Loli Jackson/ VisualHunt

Striptease: O striptease é uma excelente estratégia para seu relacionamento, de certa forma ele fortalece a ligação e a intimidade entre o casal por ser o desejo não manifesto de muitos homens. Ainda é um ótimo exercício para autoestima e ajuda o autoconhecimento.

Para dar um verdadeiro show é preciso estar de bem consigo mesma, pois deve demonstrar sensualidade com naturalidade, o striptease não pode parecer forçado. Deve usar peças fáceis de serem tiradas, pra não atrapalhar. E, principalmente, é preciso se sentir confortável e desejada.