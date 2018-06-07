Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: o amor-próprio

Amor-próprio : Independentemente de sexo feminino ou masculino, de estar sozinho ou acompanhado (a), o amor-próprio, além deixar você mais autoconfiante, melhora a visão que você tem de você mesmo, e faz de você uma pessoa muito mais segura. Melhorando não só a vida sexual, mas também sua vida pessoal e profissional. Busque se amar todos os dias pela manhã e será uma pessoa “irresistível”. Se é que me entende.

Amor-próprio, não é se olhar no espelho e se achar lindo(a), na verdade é se sentir lindo(a) independentemente de ter espelho ou não, é aceitar as falhas e erros e buscar ser melhor amanhã, é saber pedir perdão e perdoar, é ser a pessoa melhor que consegue ser pra você (e para quem está com você), é reconhecer os nossos limites e os limites do outro(a), e saber que independentemente do ritmo das “coisas” sobreviveremos no final.