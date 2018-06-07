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  • Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: o amor-próprio
Virgínia Pelles

Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: o amor-próprio

Até o Dia dos Namorados, na próxima terça-feira (12), traremos diariamente pequenas doses de informações para fazer você se relacionar melhor consigo e com seu amor

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 16:48

Públicado em 

07 jun 2018 às 16:48
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

A autoestima é essencial para um amor pleno Crédito: Pixabay
Amor-próprio: Independentemente de sexo feminino ou masculino, de estar sozinho ou acompanhado (a), o amor-próprio, além deixar você mais autoconfiante,  melhora a visão que você tem de você mesmo, e faz de você uma pessoa muito mais segura. Melhorando não só a vida sexual, mas também sua vida pessoal e profissional. Busque se amar todos os dias pela manhã e será uma pessoa “irresistível”. Se é que me entende. 
Amor-próprio, não é se olhar no espelho e se achar lindo(a), na verdade é se sentir lindo(a) independentemente de ter espelho ou não, é aceitar as falhas e erros e buscar ser melhor amanhã, é saber pedir perdão e perdoar, é ser a pessoa melhor que consegue ser pra você (e para quem está com você), é reconhecer os nossos limites e os limites do outro(a), e saber que independentemente do ritmo das “coisas” sobreviveremos no final.

Virgínia Pelles

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