Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: entrando no clima

Entrando no clima: Se a grana tá curta e não dá para sair de casa, bora preparar um ambiente em casa com velas beijáveis à base de manteigas, que quando acesas transformam-se em deliciosos óleos, ideais para serem massageados sobre a pele, ainda mais se estiver frio, pois vira um óleo de massagem "quentinho", perfumando o corpo e o ambiente. Proporcionam um toque suave e sutil no corpo, com extremo sabor, pelo fato de serem beijáveis. Além disso, uma experiência excelente para aguçar os sentidos, a criatividade, pois permitem beijar a vontade qualquer parte do corpo, aumentando o prazer e a sensibilidade ao toque, deixando toda sensibilidade à flor da pele. Para isso, basta deixar a imaginação fluir.