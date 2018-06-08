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  • Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: entrando no clima
Virgínia Pelles

Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: entrando no clima

Velas especiais se transformam em óleos que proporcionam uma experiência excelente para aguçar os sentidos e a criatividade

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 18:14

Públicado em 

08 jun 2018 às 18:14
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

Massagem Crédito: Pixabay
Entrando no clima: Se a grana tá curta e não dá para sair de casa, bora preparar um ambiente em casa com velas beijáveis à base de manteigas, que quando acesas transformam-se em deliciosos óleos, ideais para serem massageados sobre a pele, ainda mais se estiver frio, pois vira um óleo de massagem "quentinho", perfumando o corpo e o ambiente. Proporcionam um toque suave e sutil no corpo, com extremo sabor, pelo fato de serem beijáveis. Além disso, uma experiência excelente para aguçar os sentidos, a criatividade, pois permitem beijar a vontade qualquer parte do corpo, aumentando o prazer e a sensibilidade ao toque, deixando toda sensibilidade à flor da pele. Para isso, basta deixar a imaginação fluir.

Virgínia Pelles

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