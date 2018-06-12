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  • Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: conexão total
Virgínia Pelles

Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: conexão total

Viva este dia como se fosse o último de sua vida, e faça dele uma memória boa, um dia que queira reviver para sempre

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 14:05

Públicado em 

12 jun 2018 às 14:05
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

Casal em momento de intimidade Crédito: Becca Tapert/Unsplash
Conecte-se com o momento - Para realmente impactar, no Dia dos Namorados ou em outro dia, seja ele qual for, mas preferencialmente que seja um dia que queira deixar guardado na memória: invista no seu visual, cuide-se, pele, cabelo, unhas, perfume-se, invista na roupa íntima, seja ela nova ou uma que está guardada faz tempooo. Vista-se de sua essência mais íntima, permita-se, seja você mesmo (a). Prepare o ambiente, velas e pétalas podem ajudar, toque e permita ser tocado (a). Use todos os sentidos do corpo, mas capriche no tato, pele com pele. Ah, desligue o celular, desconecte-se de tudo e entre em contato com você e com quem está ao seu lado. Beije com nunca beijou, permita ser beijado (a). Viva esse momento como se fosse o último de sua vida, e faça desse dia uma memória boa, um dia que queira reviver todos os dias, a felicidade não está no outro, mas dentro de nós. Encontre-a e se permita, independente se está em carreira solo ou a dois.

Virgínia Pelles

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