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  • Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: bilhetinhos picantes
Virgínia Pelles

Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: bilhetinhos picantes

Chegar ao quarto com vários tipos de recadinhos ou andar pela casa e encontrar por todos os lugares bilhetes picantes incentivam a imaginação do que está por vir

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 19:09

Públicado em 

08 jun 2018 às 19:09
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

Bilhetinhos pela casa levantam até a autoestima Crédito: Pixabay
Bilhetinhos: Há quanto tempo não faz um cartão ou carta declarando seu amor? Já pensou em resgatar um cartão ou bilhetinhos de amor, com declarações? Muitos casais nunca escreveram um para outro, apenas pelas redes sociais ou mensagens de textos de aplicativos. Receber um bilhete no café da manhã dá um up na autoestima, achar um no bolso da calça com uma proposta para a noite ou com uma dica de presente já dá para imaginar o que está por vir. No carro, no escritório, no espelho com batom... clichê, mas arrebatador. Chegar ao quarto com vários tipos de recadinhos ou andar pela casa e encontrar por todos  os lugares bilhetes picantes incentivam a imaginação do que está por vir, tanto de quem escreve quanto de quem lê. Caso resolva fazer uns bilhetinhos picantes, use e abuse da criatividade, mas sempre certifique-se de que ele será a única pessoa a lê-los! Não se esqueça o agradecimento pela noite, a gratidão é reconhecer que o parceiro (a) é seu melhor presente, além disso é um sentimento nobre e raro em tempos egocentristas.

Virgínia Pelles

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