Piedade não basta. O morro deve ter vez

Policiais Militares ocuparam o Morro da Piedade por conta do terror que tomou conta do bairro nos últimos dias Crédito: Fernando Madeira | GZ

Cada morador que desce os morros da Piedade e do Moscoso, ambos no coração de Vitória, às pressas com os pertences que consegue carregar – deixando o pavor para trás, mas tendo que encarar as incertezas que virão –, é um emblema singular e vivo da incapacidade de uma reação minimamente satisfatória das autoridades para a proteção de seus cidadãos.

êxodo que vem ocorrendo na região por conta da guerra do tráfico. É consequência do desespero de quem estava até então constantemente na mira da violência, sob o arbítrio de criminosos que se aproveitam do vácuo perene de autoridade. Não é algo que acontece do dia para noite, é uma situação alimentada pelo senso aguçado de oportunidade de bandidos, enquanto governos (em todas as esferas) fazem vista grossa. Não há nada de natural no. É consequência do desespero de quem estava até então constantemente na mira da violência, sob o arbítrio de criminosos que se aproveitam do vácuo perene de autoridade. Não é algo que acontece do dia para noite, é uma situação alimentada pelo senso aguçado de oportunidade de bandidos, enquanto governos (em todas as esferas) fazem vista grossa.

São empregadas táticas reconhecidamente de guerra, como o uso estratégico do próprio território: na parte mais alta do morro, grutas viram bunkers para armas e produtos roubados. Casas desocupadas após a expulsão de moradores se tornam depósitos de drogas. Gangues rivais dos morros disputam o poder pela intimidação. De tempos em tempos, eclode a violência. Toda essa movimentação ocorre em pleno Centro da Capital, numa proximidade um tanto inconveniente do próprio Palácio Anchieta.