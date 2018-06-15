Piedade não basta. O morro deve ter vez

Cada morador que desce os morros da Piedade e do Moscoso, ambos no coração de Vitória, às pressas com os pertences que consegue carregar – deixando o pavor para trás, mas tendo que encarar as incertezas que virão –, é um emblema singular e vivo da incapacidade de uma reação minimamente satisfatória das autoridades para a proteção de seus cidadãos.
Não há nada de natural no êxodo que vem ocorrendo na região por conta da guerra do tráfico. É consequência do desespero de quem estava até então constantemente na mira da violência, sob o arbítrio de criminosos que se aproveitam do vácuo perene de autoridade. Não é algo que acontece do dia para noite, é uma situação alimentada pelo senso aguçado de oportunidade de bandidos, enquanto governos (em todas as esferas) fazem vista grossa.
São empregadas táticas reconhecidamente de guerra, como o uso estratégico do próprio território: na parte mais alta do morro, grutas viram bunkers para armas e produtos roubados. Casas desocupadas após a expulsão de moradores se tornam depósitos de drogas. Gangues rivais dos morros disputam o poder pela intimidação. De tempos em tempos, eclode a violência. Toda essa movimentação ocorre em pleno Centro da Capital, numa proximidade um tanto inconveniente do próprio Palácio Anchieta.
É inaceitável que uma família domine uma região por tanto tempo (há registros de prisões de membros em 2013 por este jornal) e nada seja feito. É lamentável constatar o sofrimento de moradores, aterrorizados pela violência sempre iminente. Não bastasse a luta, quem já tem tão pouco ainda é obrigado a se submeter aos desmandos de chefões do crime. Apiedar-se de quem tanto sofre não basta. O morro precisa ter vez, enfim.