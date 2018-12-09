PIB do Estado vai superar média nacional, mas poderia ser bem melhor

Porto de Vitória: destravamento do sistema de transportes capixaba é fundamental para impulsionar economia Crédito: Divulgação/ Codesa

A perspectiva do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo crescer em torno de 3% no próximo ano, superando a média nacional, de acordo com estudo feito pelo Bradesco, refirma o potencial local, mas também traz certa frustração diante da certeza de que o resultado poderia ser mais robusto, não fossem antigos gargalos estruturais que emperram a economia.

O Estado deveria ser referência nacional em logística de transportes, tirando proveito do seu privilégio locacional para distribuição de produtos no mercado interno, e da sua vocação para o comércio exterior. No entanto, precisa de muitos investimentos para avançar competitivamente em todos os modais.

O aéreo é o que apresenta melhor evolução recente, embora ainda esteja longe da configuração ideal. O aeroporto Eurico Salles ganhou novo horizonte com a reforma, mas a demanda exige uma dinâmica maior de voos, o que se espera com a concessão ao setor privado. Também tornou-se clara a necessidade de desenvolver aeroportos regionais para atender o rápido crescimento de vários municípios. Notadamente os beneficiados por incentivos da Sudene vêm atraindo investimentos expressivos.

A economia capixaba também se ressente de melhorias na malha de estradas. Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes aponta que 45,9% das rodovias (federais e estaduais) no solo do Espírito Santo têm deficiências. Isso é um sério entrave à competitividade, e o Estado deve lutar pela concessão da BR 262.

No transporte sobre trilhos, é indiscutível a importância da Estrada de Ferro Vitória a Minas, por onde circularam de janeiro a setembro deste ano 101 milhões de toneladas, das quais 85% de minério de ferro e 15% de cargas gerais. Mas, deve-se ir adiante. Não se pode abrir mão da construção da EF-118, linha férrea ligando o Porto de Tubarão, em Vitória, ao Rio Janeiro, com ramal para alimentar o Porto Central, em Presidente Kennedy. É um projeto essencial ao futuro portuário capixaba, e que precisa de conectividade ferroviária.

O movimento marítimo nos próximos anos na costa do Estado terá o suporte de mais dois portos multicargas, além do Central. Um, é o da Petrocity Portos, no município de São Mateus. Outro, é o Porto da Imetame, em Aracruz – todos já com licença ambiental. Imagina-se que será possível a aceleração dos projetos a partir de 2019, em sintonia com novo ritmo da economia. Neste contexto, as forças políticas e empresariais capixabas devem cobrar a concessão do Porto de Barra do Riacho, visando a aumentar o fluxo de cargas.