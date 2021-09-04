PIB do 2° trimestre fica aquém do esperado e mercado corta projeções futuras

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registra queda de 0,1% no segundo trimestre de 2021. O resultado decepcionou e o mercado cortou as projeções futuras. Para o ano 2021, o Goldman Sachs revisou o PIB de 5,4% para 4,9% e o J.P. Morgan reduziu de 5,5% para 5,2%. Para o terceiro trimestre, espera-se que a atividade possa devolver a vitalidade a economia, porém alguns fatores contrários ao crescimento estão latentes. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça:
CBN Investimentos - 03/09/2021