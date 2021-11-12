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Respeito ao cliente do primeiro contato ao pós-vendas

Pianna Rural também está em fase de ampliação do número de lojas. Rede com sete unidades vai inaugurar mais duas, em Minas Gerais

Publicado em 

12 nov 2021 às 15:41

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:41

Pianna Rural
Acreditando em um forte crescimento do agronegócio em 2022, a Pianna planeja expandir Crédito: Pianna Rural/Divulgação
Os mais de 50 anos de trajetória deram à Pianna Rural a bagagem necessária para entender a importância do pós-venda. Esse é o fator diferencial que faz a marca ser reconhecida pelo público, destaca o coordenador comercial da empresa, Francisco Freire Junior.
“O reconhecimento vem da forma como a Pianna trata e cuida do seu cliente. Colocamos o consumidor em primeiro lugar e procuramos entender as necessidades dele, para atendê-lo da melhor forma. Isso gera satisfação. O nosso diferencial é este: entender o cliente. Não fazemos simplesmente uma venda, mas acompanhamos o cliente, seu desenvolvimento e sua satisfação”, assegura.
A tradição e o pós-venda de excelente qualidade se traduzem em resultados. A Pianna Rural obteve o 1º lugar na categoria “Loja de Máquinas e Implementos Agrícolas” no 19º Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares.
Em meio à pandemia, a Pianna, assim como outros empreendimentos, teve que se reinventar. O contato presencial com o cliente diminuiu nos momentos de maior complexidade da crise sanitária. Foi preciso então investir muitos esforços nas redes sociais.
“Não perdemos o contato com o cliente, apesar de não estarmos presencialmente. Investimos em outras formas de estarmos com ele, incluindo televisão, revista e redes sociais”, ressalta Francisco Junior.
Acreditando em um forte crescimento do agronegócio em 2022, a Pianna planeja expandir. As sete atuais lojas devem passar para nove, com a inauguração de duas unidades em Minas Gerais, que já se encontram em fase de obras.
Com a matriz e as operações da Pianna concentradas em Linhares, a empresa mantém a relação de carinho e respeito com a população.
“Acredito que não tenha um linharense que não conheça a Pianna. É uma relação familiar. Somos uma empresa familiar, e os linharenses fazem parte dessa família”, finaliza Francisco Junior.

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