Respeito ao cliente do primeiro contato ao pós-vendas

Acreditando em um forte crescimento do agronegócio em 2022, a Pianna planeja expandir Crédito: Pianna Rural/Divulgação

Os mais de 50 anos de trajetória deram à Pianna Rural a bagagem necessária para entender a importância do pós-venda. Esse é o fator diferencial que faz a marca ser reconhecida pelo público, destaca o coordenador comercial da empresa, Francisco Freire Junior.

“O reconhecimento vem da forma como a Pianna trata e cuida do seu cliente. Colocamos o consumidor em primeiro lugar e procuramos entender as necessidades dele, para atendê-lo da melhor forma. Isso gera satisfação. O nosso diferencial é este: entender o cliente. Não fazemos simplesmente uma venda, mas acompanhamos o cliente, seu desenvolvimento e sua satisfação”, assegura.

A tradição e o pós-venda de excelente qualidade se traduzem em resultados. A Pianna Rural obteve o 1º lugar na categoria “Loja de Máquinas e Implementos Agrícolas” no 19º Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares.

Em meio à pandemia, a Pianna, assim como outros empreendimentos, teve que se reinventar. O contato presencial com o cliente diminuiu nos momentos de maior complexidade da crise sanitária. Foi preciso então investir muitos esforços nas redes sociais.

“Não perdemos o contato com o cliente, apesar de não estarmos presencialmente. Investimos em outras formas de estarmos com ele, incluindo televisão, revista e redes sociais”, ressalta Francisco Junior.

Acreditando em um forte crescimento do agronegócio em 2022, a Pianna planeja expandir. As sete atuais lojas devem passar para nove, com a inauguração de duas unidades em Minas Gerais, que já se encontram em fase de obras.

Com a matriz e as operações da Pianna concentradas em Linhares, a empresa mantém a relação de carinho e respeito com a população.