Produto 100% capixaba é fabricado no ES para auxiliar obras no país

Metalosa Crédito: Divulgação/Metalosa

Made in ES diretamente para todo o país. Essa é a definição do novo equipamento desenvolvido por tradicional indústria metalúrgica de Colatina, Noroeste do ES. A betoneira, também conhecida como misturador de concreto, está prevista para chegar ao mercado nacional a partir de dezembro deste ano.

A Metalosa utilizará aço e motor produzidos no Estado para confeccionar a betoneira em vários tamanhos, um grande aliado nas obras da construção civil.

Metalosa Crédito: Divulgação/Metalosa

“Estamos sempre em busca de melhores processos produtivos para atualizar o nosso portfólio e entregar ao nosso cliente equipamentos com alta eficiência. Acreditamos que assim podemos contribuir com soluções para o desenvolvimento dos mercados onde atuamos”, afirma o presidente da empresa, Lúcio Dalla Bernardina.

Há 52 anos no mercado, a Metalosa transforma, mensalmente, toneladas de aço em produtos acabados, de alta qualidade, que são distribuídos para todo o Brasil e atendem a diversas atividades, como construção civil, logística, agropecuária e indústria em geral.

Para isso, a empresa investe, sistematicamente, em mão de obra qualificada e tecnologias, como robotização, para se manter atualizada e para que seus produtos evoluam com mais eficiência.