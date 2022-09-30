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Publieditorial

Produto 100% capixaba é fabricado no ES para auxiliar obras no país

Há mais de meio século no mercado, a Metalosa, que fica em Colatina, Noroeste do ES, desenvolve uma betoneira com aço e motor elétrico produzidos no Estado

Publicado em 

30 set 2022 às 16:50

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 16:50

Metalosa
Metalosa Crédito: Divulgação/Metalosa
Made in ES diretamente para todo o país. Essa é a definição do novo equipamento desenvolvido por tradicional indústria metalúrgica de Colatina, Noroeste do ES. A betoneira, também conhecida como misturador de concreto, está prevista para chegar ao mercado nacional a partir de dezembro deste ano.
A Metalosa utilizará aço e motor produzidos no Estado para confeccionar a betoneira em vários tamanhos, um grande aliado nas obras da construção civil.
Metalosa
Metalosa Crédito: Divulgação/Metalosa
“Estamos sempre em busca de melhores processos produtivos para atualizar o nosso portfólio e entregar ao nosso cliente equipamentos com alta eficiência. Acreditamos que assim podemos contribuir com soluções para o desenvolvimento dos mercados onde atuamos”, afirma o presidente da empresa, Lúcio Dalla Bernardina.
Há 52 anos no mercado, a Metalosa transforma, mensalmente, toneladas de aço em produtos acabados, de alta qualidade, que são distribuídos para todo o Brasil e atendem a diversas atividades, como construção civil, logística, agropecuária e indústria em geral.
Para isso, a empresa investe, sistematicamente, em mão de obra qualificada e tecnologias, como robotização, para se manter atualizada e para que seus produtos evoluam com mais eficiência.
Com uma área industrial de 35 mil metros quadrados e uma área construída de aproximadamente 18 mil m², a Metalosa emprega atualmente mais de 300 funcionários e possui uma filial em Colatina e outra na na Serra, além de dezenas de representantes espalhados por todo o Brasil.

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