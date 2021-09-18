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PGE Linhares e Colatina

Prêmio Gazeta Empresarial celebra as marcas mais inovadoras no ES

Com o tema “Inovar deixa Marcas", premiação da Rede Gazeta reconhece o esforço das empresas que têm conseguido se sobressair diante dos desafios da pandemia

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 13:16

Publicado em 

18 set 2021 às 13:16
Prêmio Gazeta Empresarial reconhece as marcas mais importantes para os capixabas.
Prêmio Gazeta Empresarial reconhece as marcas mais inovadoras. Crédito: Divulgação
Ninguém tem dúvidas de que todos os negócios e atividades produtivas têm passado, continuamente, por transformações. Mas os anos 2020 e 2021 foram totalmente atípicos e exigiram ainda mais das empresas e dos seus gestores, principalmente, no que se refere à inovação e à adaptabilidade.
Esta é a avaliação da diretora Regional da Rede Gazeta em Linhares, Maria Helena Vargas. Segundo ela, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que têm conseguido se sobressair diante de todos esses desafios. “A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias”, afirma.
Foto diretora regional
Maria Helena Vargas - Diretora Regionais Norte e Noroeste Crédito: Acervo Pessoal
A celebração dos vencedores acontecerá, mais uma vez, em grande estilo, mas dessa vez com layout diferenciado. 
"Foram muitos os impactos da pandemia na rotina das empresas e sair vencedor desse cenário merece uma comemoração especial. Por isso, vamos fazer um evento festivo, presencial, mas em formato mais restrito e corporativo. Tudo seguindo, claro, os protocolos de prevenção à Covid-19 e oferecendo total segurança para os convidados"
Maria Helena Vargas - Diretora Regionais Norte e Noroeste
A atenção com o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscaras e de álcool em gel e a assessoria de profissional da área de saúde estão entre as medidas adotadas.
Tendo como mote “Inovar deixa Marcas", a premiação tem como proposta ser um evento marcante. “Mais que festejar as mais lembradas do mercado, também queremos celebrar um ano de muita superação, inovação e consolidação das empresas que conseguiram vencer essa fase, que tem sido extremamente desafiadora para todos os segmentos”, diz Maria Helena.
O retorno do evento presencial tem sido aguardado com expectativa pela organização da festa e pelos empresários. “Queremos promover uma noite agradável para nossos clientes e parceiros, entregar uma experiência gratificante, especialmente produzida para um público formado, em sua maioria, por setores da economia que mais sofreram com a pandemia. Essa também é uma forma de agradecer e encorajá-los pelo seu trabalho”, afirma.

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