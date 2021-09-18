Prêmio Gazeta Empresarial celebra as marcas mais inovadoras no ES

Prêmio Gazeta Empresarial reconhece as marcas mais inovadoras. Crédito: Divulgação

Ninguém tem dúvidas de que todos os negócios e atividades produtivas têm passado, continuamente, por transformações. Mas os anos 2020 e 2021 foram totalmente atípicos e exigiram ainda mais das empresas e dos seus gestores, principalmente, no que se refere à inovação e à adaptabilidade.

Esta é a avaliação da diretora Regional da Rede Gazeta em Linhares, Maria Helena Vargas. Segundo ela, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que têm conseguido se sobressair diante de todos esses desafios. “A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias”, afirma.

Maria Helena Vargas - Diretora Regionais Norte e Noroeste Crédito: Acervo Pessoal

A celebração dos vencedores acontecerá, mais uma vez, em grande estilo, mas dessa vez com layout diferenciado.

"Foram muitos os impactos da pandemia na rotina das empresas e sair vencedor desse cenário merece uma comemoração especial. Por isso, vamos fazer um evento festivo, presencial, mas em formato mais restrito e corporativo. Tudo seguindo, claro, os protocolos de prevenção à Covid-19 e oferecendo total segurança para os convidados" Maria Helena Vargas - Diretora Regionais Norte e Noroeste

A atenção com o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscaras e de álcool em gel e a assessoria de profissional da área de saúde estão entre as medidas adotadas.

Tendo como mote “Inovar deixa Marcas", a premiação tem como proposta ser um evento marcante. “Mais que festejar as mais lembradas do mercado, também queremos celebrar um ano de muita superação, inovação e consolidação das empresas que conseguiram vencer essa fase, que tem sido extremamente desafiadora para todos os segmentos”, diz Maria Helena.