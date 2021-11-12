Pioneirismo e tradição em esquadria de madeira há quase 50 anos

São Rafael Esquadrias: para se manter e se destacar em meio à pandemia, a inovação é fundamental Crédito: São Rafael Esquadrias/Divulgação

Referência em madeira, da base ao acabamento, a São Rafael completará, em 2022, 50 anos de história. Tantos anos de existência são reflexo da tradição e do pioneirismo.

A aliança desses dois atributos é, para os diretores da marca, Dalsizo Antonio Armani e Luiza Gatti Armani, o diferencial que a faz ser a escolhida pelo público. “Tradição, pioneirismo. Estamos sempre à frente das oportunidades de mercado, com grande variedade de produtos. Somos referência em madeira da base ao acabamento”, evidencia Luiza.

Estar próximo ao cinquentenário é a prova da relação estabelecida com os consumidores. No caso da São Rafael - Esquadrias, Móveis e Decoração, essa ligação tem sido comprovada em todas as 19 edições do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares. Neste ano, mais uma vez, a empresa alcançou o primeiro lugar na categoria “Esquadria de Madeira”.

“A relação com os linharenses é excelente. Somos vencedores de todas as edições do prêmio, e isso mostra que estamos no caminho certo para os próximos 50 anos”, frisa Dalsizo Armani.

Em meio aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a comunicação, assim como em outras empresas, surgiu como um caminho para se conectar aos clientes, além, claro, do replanejamento dos recursos para sobreviver em meio aos obstáculos apresentados.

“Readequamos custos, enxugamos processos, aumentamos nosso mix e não paramos de investir em publicidade e nos relacionamentos com nossos clientes”, explica Luiza.

Para se manter e se destacar em meio à pandemia, a inovação é fundamental, e é isso que a São Rafael - Esquadrias, Móveis e Decoração planeja.