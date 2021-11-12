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Conteúdo de Marca

Pioneirismo e tradição em esquadria de madeira há quase 50 anos

Presença constante também na trajetória do prêmio, São Rafael é destaque absoluto em sua categoria. Empresa amplia espaço físico e oferta de produtos

Publicado em 

12 nov 2021 às 15:39

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:39

São Rafael Esquadrias
São Rafael Esquadrias: para se manter e se destacar em meio à pandemia, a inovação é fundamental Crédito: São Rafael Esquadrias/Divulgação
Referência em madeira, da base ao acabamento, a São Rafael completará, em 2022, 50 anos de história. Tantos anos de existência são reflexo da tradição e do pioneirismo.
A aliança desses dois atributos é, para os diretores da marca, Dalsizo Antonio Armani e Luiza Gatti Armani, o diferencial que a faz ser a escolhida pelo público. “Tradição, pioneirismo. Estamos sempre à frente das oportunidades de mercado, com grande variedade de produtos. Somos referência em madeira da base ao acabamento”, evidencia Luiza.
Estar próximo ao cinquentenário é a prova da relação estabelecida com os consumidores. No caso da São Rafael - Esquadrias, Móveis e Decoração, essa ligação tem sido comprovada em todas as 19 edições do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares. Neste ano, mais uma vez, a empresa alcançou o primeiro lugar na categoria “Esquadria de Madeira”.
“A relação com os linharenses é excelente. Somos vencedores de todas as edições do prêmio, e isso mostra que estamos no caminho certo para os próximos 50 anos”, frisa Dalsizo Armani.
Em meio aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a comunicação, assim como em outras empresas, surgiu como um caminho para se conectar aos clientes, além, claro, do replanejamento dos recursos para sobreviver em meio aos obstáculos apresentados.
“Readequamos custos, enxugamos processos, aumentamos nosso mix e não paramos de investir em publicidade e nos relacionamentos com nossos clientes”, explica Luiza.
Para se manter e se destacar em meio à pandemia, a inovação é fundamental, e é isso que a São Rafael - Esquadrias, Móveis e Decoração planeja.
“Estamos sempre à frente do tempo e, para atender a uma demanda de mercado, inserimos mais um conceito em nosso portfólio de produtos: móveis e decorações, além da ampliação da loja e aumento na oferta dos mix de produtos”, finaliza Dalsizo Armani.

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