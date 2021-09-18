Gazeta Empresarial de Colatina alcança a maioridade com a 18ª edição

Evento de premiação do PGE Colatina foi realizado de forma presencial, com apresentação de Diego Araújo e Luanna Esteves Crédito: Feeling Fotografia

Considerado uma referência para todos os colatinenses, e não apenas entre os segmentos envolvidos, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina é um dos eventos mais importantes do ano na região. Suas pesquisas movimentam a economia do município, servem de parâmetro para as marcas avaliarem se estão no caminho certo e apontam o que ainda pode ser feito para destacar cada negócio no seu nicho de mercado.

Realizado desde 2001, o evento chegou à sua 18ª edição num momento singular. Por conta da pandemia, a festa da maioridade teve formato diferenciado para atender às importantes e necessárias exigências sanitárias. A cerimônia foi realizada no dia 19 de novembro, na Arena North Star, cercada de todos os cuidados com distanciamento, uso de máscaras e higienização.

Segundo a Gerente Comercial Regional Noroeste, Maria Elena Lani Merotto, o retorno do evento presencial atendeu a uma demanda do próprio mercado local. Com o avanço da vacinação, os empresários estão mais confiantes.

“Já percebemos uma maior movimentação do mercado e a retomada de projetos que estavam estacionados no decorrer do último ano. Por isso, a nossa expectativa era levar aos empresários colatinenses um evento de alto nível, diferente, inovador, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, afirma.

Maria Elena pontua que ter um diferencial em meio a um mercado cada vez mais disputado é uma tarefa árdua que exigia um evento de excelência à altura. Por isso, foi um momento de celebrar essa conquista, após meses tão difíceis e incertos.

Na avaliação da gerente, retomar a premiação, que não pôde ser realizada no ano passado, também chega como um incentivo aos demais empresários da região.

“O Prêmio reconhece os vencedores, mas também é uma forma de estimular os outros participantes a seguirem firmes nos seus propósitos e não estacionarem diante das adversidades”, comenta.

PRÊMIO DESEJADO

Às empresas que almejam receber esse reconhecimento nas próximas edições, Maria Elena lembra que é preciso ser visto para ser lembrado.

“Acredito que as marcas que se destacam são aquelas que carregam um mix de adjetivos: são as mais lembradas porque se fazem presentes no dia a dia do consumidor, transmitem segurança, credibilidade e diferencial competitivo. Precisam ser inovadoras. Sabemos que nunca se falou tanto sobre inovação, mas esse termo não é mais um diferencial e sim um quesito para a sobrevivência das empresas. E isso vale para pequenas, médias ou de grande porte”, completa.

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, acrescenta que o PGE chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que têm conseguido se sobressair diante de todos esses desafios.

“A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias”, frisa.