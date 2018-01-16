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A Colina de Montmartre com a Pedreira

Pesquisadores descobrem nova obra de Van Gogh

Artista começou desenho quando estudava na academia da Antuérpia e o finalizou em Paris, em março de 1886

Publicado em 

16 jan 2018 às 11:33

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 11:33

"A colina de Montmartre com a pedreira", de Van Gogh Crédito: Van Vlissingen Art Foundation / AP
Especialistas holandeses confirmaram nesta terça-feira, 16, a descoberta de uma nova tela de Vicent Van Gogh, A Colina de Montmartre com a Pedreira (tradução livre de De heuvel van Montmartre met steengroeve), um desenho que o artista começou quando estudava na academia da Antuérpia e o finalizou em Paris, em março de 1886.
"A descoberta foi confirmada após uma extensa pesquisa realizada pelo Museu Van Gogh de estilo, técnica, materiais e procedência do que até agora era um desenho desconhecido da coleção da fundação Van Vlissingen Art", disse o museu em uma nota.
A obra, investigada desde 2013, foi apresentada no Museu Singer, em Laren, e estará exposta ao público até 6 de maio, junto a obras de Monet, Renoir e Picasso como parte de uma exposição de impressionistas, pós-impressionistas e expressionistas.
Como resultado desta descoberta, outro trabalho intitulado A Colina de Montmartre, também de 1886 e que antes tinha sido rejeitado como um verdadeiro Van Gogh, também pode ser atribuído a ele, segundo o comunicado do museu.
"Os dois desenhos são claramente feitos pela mesma mão e o estilo está relacionado com os desenhos modelo que Van Gogh fez pela primeira vez ena Antuérpia e depois no estúdio de Cormon em Paris", afirmou Teio Meedendorp, pesquisador principal do Museu Van Gogh.
Os materiais de desenho utilizados também são idênticos e os temas podem ser vinculados às pinturas que Van Gogh fez em Montmartre na primavera e no começo do verão, segundo Meedendorp.
O novo desenho apareceu no legado de Georgina Vermeer, que o comprou em 1917 e conhecia o famoso pintor, ainda que o trabalho desapareceu durante anos até que seu neto o recuperou, em 2013.
Desde 1970, quando foi feito o último catálogo de Van Gogh, foram descobertos nove desenhos e sete pinturas do artista holandês.

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