Pesquisa revela que mulheres são mais solidárias que os homens

A solidariedade é maior entre o sexo feminino Crédito: unsplash

Segundo pesquisa do IBOPE encomendada pela Cervejaria Ambev, as mulheres doam para instituições e organizações sociais mais do que os homens no Brasil. Quando o assunto é solidariedade, 57% delas colaboram contra 43% deles. A pesquisa considerou doações variadas, desde dinheiro e itens materiais até conhecimentos técnicos e tempo para trabalho voluntário. Destes temas, as mulheres doam, preferencialmente, itens materiais (45%), dinheiro (21%) e tempo (20%). Além disso, 80% das mulheres afirmam que o trabalho voluntário tem a capacidade de torna-las pessoas melhores.

ANIVERSÁRIO

Renato Mattedi, o aniversariante Bernardo, Lurdinha Perovano e Larissa: 9 anos de festa! Crédito: Marcia Monteiro

TURISTAS EM ANO NOVO CAPIXABA

Márcio Ribeiro e Mateus Carvalho estão na maratona dos preparativos para os eventos do verão de Guarapari. Entre os agitos organizados pela dupla está o Réveillon Vibe Booa, que vai movimentar o Let’s da Enseada Azul, no dia 31 de dezembro, com vista privilegiada da queima de fogos do balneário capixaba. Eles ressaltam que 80% do público é de turistas, sendo o ranking liderado pelos mineiros, seguido dos capixabas, cariocas e paranaenses.

PARABÉNS PRA VOCÊS

Andrea e Angela Camargo: irmãs celebrando 39 anos em recepção para família Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

"Obrigada pela paciência!" Romana Novais - Médica, esposa de Alok, à espera de Ravi

CONCERTO

Luiz Veiga e o maestro Eduardo Lucas: no concerto "Natal In Jazz", no Teatro Glória Crédito: Thuanny Louzada

O MELHOR VERÃO DO BRASIL

Unanimidade por onde passa, a cantora Ivete Sangalo vai atrair não só capixabas como também turistas em peso para o seu show do dia 28 de dezembro no Café de La Musique Guarapari. Segundo Cícero Ribeiro, produtor responsável pela vinda do fenômeno musical ao Estado, mais da metade do público que estará presente na Península de Meaípe é de pessoas de outros Estados brasileiros. Turistas de Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro lideram o ranking. O Espírito Santo será, literalmente, ponto de encontro dos que querem curtir o melhor do verão brasileiro.

COQUETEL

Erika Varejão e Edduardo Trigo Crédito: Léo Gurgel

SHOW

Silvânia Saadi convida para o show "Quarteto em Notas e Sons", com Roger Bezerra (teclado), Paulo Sodré (baixo acústico) e Marlon Aloyr (bateria) e participação especial da cantora Eliane Gonzaga, na quinta-feira (26), no 244/Club.

PRÊMIO