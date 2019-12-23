Pesquisa revela que mulheres são mais solidárias que os homens

Segundo pesquisa do IBOPE encomendada pela Cervejaria Ambev, as mulheres doam para instituições e organizações sociais mais do que os homens no Brasil. Quando o assunto é solidariedade, 57% delas colaboram contra 43% deles. A pesquisa considerou doações variadas, desde dinheiro e itens materiais até conhecimentos técnicos e tempo para trabalho voluntário. Destes temas, as mulheres doam, preferencialmente, itens materiais (45%), dinheiro (21%) e tempo (20%). Além disso, 80% das mulheres afirmam que o trabalho voluntário tem a capacidade de torna-las pessoas melhores.
ANIVERSÁRIO
TURISTAS EM ANO NOVO CAPIXABA
Márcio Ribeiro e Mateus Carvalho estão na maratona dos preparativos para os eventos do verão de Guarapari. Entre os agitos organizados pela dupla está o Réveillon Vibe Booa, que vai movimentar o Let’s da Enseada Azul, no dia 31 de dezembro, com vista privilegiada da queima de fogos do balneário capixaba. Eles ressaltam que 80% do público é de turistas, sendo o ranking liderado pelos mineiros, seguido dos capixabas, cariocas e paranaenses.
PARABÉNS PRA VOCÊS
"Obrigada pela paciência!"
CONCERTO
O MELHOR VERÃO DO BRASIL
Unanimidade por onde passa, a cantora Ivete Sangalo vai atrair não só capixabas como também turistas em peso para o seu show do dia 28 de dezembro no Café de La Musique Guarapari. Segundo Cícero Ribeiro, produtor responsável pela vinda do fenômeno musical ao Estado, mais da metade do público que estará presente na Península de Meaípe é de pessoas de outros Estados brasileiros. Turistas de Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro lideram o ranking. O Espírito Santo será, literalmente, ponto de encontro dos que querem curtir o melhor do verão brasileiro.
COQUETEL
SHOW
Silvânia Saadi convida para o show "Quarteto em Notas e Sons", com Roger Bezerra (teclado), Paulo Sodré (baixo acústico) e Marlon Aloyr (bateria) e participação especial da cantora Eliane Gonzaga, na quinta-feira (26), no 244/Club.