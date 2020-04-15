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CBN E A TECNOLOGIA

Pesquisa identifica aumento da invasão de câmeras durante pandemia

Ouça a participação do nosso comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 11:17

Publicado em 

15 abr 2020 às 11:17
As câmeras de segurança e babás eletrônicas são aliadas de muitos capixabas para reforçar a proteção dos lares. Uma pesquisa da Polícia Federal, porém, constatou o aumento da invasão desses dispositivos por cibercriminosos para roubar as imagens e praticar outros crimes. Nesta quarta-feira (15), no quadro CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta quais são as orientações de configuração do sistema para evitar a invasão das câmeras. Além dos destaques da semana. Confira!
 
CBN E A TECNOLOGIA - 15-04-20

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