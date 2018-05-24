Perito da Polícia Civil criou método de detecção de drogas

Fabrício Pelição no Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia Civil: ele desenvolveu um método para atender a uma demanda que vem se tornando bastante frequente, a de casos de abuso sexual mediante o uso de drogas para deixar as vítimas indefesas. Crédito: Sesp/Divulgação

O bioquímico toxicologista Fabrício Pelição, chefe do Departamento de Laboratório Forense da Polícia Civil, é reconhecido pela sua excelência. Em janeiro, na Flórida (EUA), no maior encontro de toxicologistas forenses do mundo, ele apresentou o resultado de uma pesquisa que criou novas metodologias para a detecção de drogas utilizadas para aplicar golpes como o “boa noite, cinderela”.

Mais recursos

Por sinal, o trabalho de peritos oficiais criminais e médicos legistas, fundamental para solucionar o caso do assassinato dos irmãos Kauã e Joaquim, em Linhares, vai ganhar reforço. Está previsto para este ano um investimento de R$ 35 milhões para a implantação do Centro Integrado de Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo. Inclui aquisição de bens e equipamentos

SOS Brasil!

A crise de combustível mostra de forma inequívoca que o Estado brasileiro precisa ser reformado com urgência. Está difícil suportar...

a) Auxílio-moradia;

b) Estatais ineficientes que só servem de cabide de empregos;

c) Aposentadorias precoces;

d) Aposentadorias milionárias;

e) Bolsa-empresário.

Inflação da madrugada

Leitor da coluna abasteceu o carro num posto do Centro de Vila Velha, na quarta à noite. Pagou R$ 4,27 pelo litro da gasolina. Ontem de manhã o mesmo posto vendia o combustível por R$ 4,50.

Recordar é viver

Em 1972, no Chile, um greve de caminhoneiros abriu caminho para a queda do presidente Allende, em 1973.

Deboche?

Teve posto que elevou o preço da gasolina para R$ 8,89 e colocou na placa “promoção”.

Leite derramado

A indústria de beneficiamento do leite no ES está parada por falta de gás das caldeiras. E os produtores de leite estão tendo prejuízos pois as cooperativas não estão conseguindo captar o produto nas propriedades.

A indústria sofre

O presidente da Findes, Leo de Castro, teve que antecipar de hoje para ontem o retorno dele de Belo Horizonte para Vitória. Ficou com medo de não ter avião para voltar.

Cadê o queijo, uai?

Por falar na capital mineira, acabou o estoque de queijo no Mercado Central de BH. Motivo para mineiro ir às ruas protestar.

As viúvas da ditadura

Em Viana, às margens da BR 101, manifestantes colocaram uma faixa verde e amarela pedindo intervenção militar.

Língua paralisada

A greve dos caminhoneiros provocou um colapso no idioma: nunca se escreveu tanto PARALISAÇÃO com Z.

Sem frescura

Tem motorista de aplicativo pedindo licença ao passageiro para não ligar o ar e economizar combustível.

Sem pressa

De uma internauta tentando ver o lado positivo da crise: “Nunca fiquei tão feliz em ver uma fila. Se tem fila, tem gasolina!”

Acidente

Um caminhão foi tentar desviar o caminho, para não passar nos bloqueios da BR 262, e acabou destruindo uma ponte de madeira em Biriricas, Domingos Martins. O veículo, que caiu no riacho, ficou semidestruído.

Constatação

Não adianta passar lá no Posto Ipiranga.

Desconexões

Neucimar Fraga colocou no seu perfil no WhatsApp a imagem de um caminhão e a mensagem “somos todos caminhoneiros”. O ex-prefeito de Vila Velha é presidente estadual do PSD, partido que dá sustentação a Temer, presidente detestado pelos caminhoneiros.

Longe da crise

O arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha está com um exposição em cartaz em Genebra, na Suíça, até o dia 28 de junho.

Nem que a vaca tussa

Enivaldo dos Anjos começou sua vaquinha virtual para as eleições. O problema é que a crise está levando a vaca pro brejo.

Alô, torcedor!