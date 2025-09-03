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Pensamento Cotidiano

Vivemos a era dos "solitários conectados?"

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 03 de Setembro de 2025 às 20:45

Publicado em 

03 set 2025 às 20:45
Ligação de telemarketing, celular, telefone
Ligação de telemarketing, celular, telefone Crédito: Reprodução
Solitários conectados: a dura tarefa de manter amizades em tempos líquidos. Este é o tema em destaque nesta edição de Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 03-09-25

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