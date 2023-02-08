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Torcer contra: sentimento do futebol é saudável e faz bem?

Quem explica é o comentarista Filício Mulinari

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 20:16

Publicado em 

08 fev 2023 às 20:16
Futebol gera sentimentos, como a rivalidade
Futebol gera sentimentos, como a rivalidade Crédito: Pixabay
A derrota do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes aconteceu a milhares de quilômetros de distância do Brasil, mas rendeu muitos memes nas redes sociais. A maioria deles brincando com a cara dos torcedores rubro-negros. Alguns porém, começaram antes mesmo do jogo, com o famoso "secador", aquele sujeito que torce contra determinado time. Mas até que ponto o sentimento do futebol é saudável e faz bem? Alguém que torce contra um time é, necessariamente, uma pessoa ruim? Nesta edição do Pensamento Cotidiano, o professor e doutor em filosofia Filicio Mulinari explica a origem da rivalidade. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 08-02-23

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