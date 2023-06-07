Síndrome do impostor, autoconhecimento e o que diz a Filosofia

No campo da Psicologia, a "Síndrome do impostor" é identificada como um distúrbio que acomete pessoas que possuem grandes realizações profissionais e/ou acadêmicas, mas que não conseguem aceitar ou admitir o seu sucesso, pois acreditam que as suas conquistas são sorte ou porque alguém as ajudou. Dessa forma, a pessoa vive com medo e acha a qualquer momento será descoberta como fraude ou "impostor". Nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari aborda o assunto, do ponto de vista da Filosofia. Ouça a conversa completa!