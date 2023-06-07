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Pensamento Cotidiano

Síndrome do impostor, autoconhecimento e o que diz a Filosofia

Ouça a análise do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 17:51

Publicado em 

07 jun 2023 às 17:51
Síndrome do Impostor
Síndrome do Impostor Crédito: Getty Images
No campo da Psicologia, a "Síndrome do impostor" é identificada como um distúrbio que acomete pessoas que possuem grandes realizações profissionais e/ou acadêmicas, mas que não conseguem aceitar ou admitir o seu sucesso, pois acreditam que as suas conquistas são sorte ou porque alguém as ajudou. Dessa forma, a pessoa vive com medo e acha a qualquer momento será descoberta como fraude ou "impostor". Nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari aborda o assunto, do ponto de vista da Filosofia. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 07-06-23

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