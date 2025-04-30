Rumo aos 30: o que é o conceito de 'balzaquiano'? Filósofo explica!

Motivos para festa, comemoração ou amadurecimento da idade? O conceito de "balzaquiano" é o tema em destaque no Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari. De forma geral, o "balzaquiano" aparece como um adjetivo que se refere a algo ou alguém com características ou idade semelhantes à personagem central do romance "A Mulher de Trinta Anos" de Honoré de Balzac, que completa 30 anos. Do ponto de vista filosófico, o que é e o que representa a passagem do tempo?Ouça a conversa completa!