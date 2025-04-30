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Pensamento Cotidiano

Rumo aos 30: o que é o conceito de 'balzaquiano'? Filósofo explica!

As explicações são do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 30 de Abril de 2025 às 18:06

Publicado em 

30 abr 2025 às 18:06
Réveillon 2024 com queima de fogos na Praia de Camburi, Vitória
Queima de fogos na virada de ano na Praia de Camburi, Vitória Crédito: PMV/Divulgação
Motivos para festa, comemoração ou amadurecimento da idade? O conceito de "balzaquiano" é o tema em destaque no Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari. De forma geral, o "balzaquiano" aparece como um adjetivo que se refere a algo ou alguém com características ou idade semelhantes à personagem central do romance "A Mulher de Trinta Anos" de Honoré de Balzac, que completa 30 anos. Do ponto de vista filosófico, o que é e o que representa a passagem do tempo?Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 30-04-25

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