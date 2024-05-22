Reflexão e identidade: o que nos faz ser o que somos?

Nesta quinta-feira (23), é comemorado o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A data faz referência ao ano de 1535, quando portugueses a bordo da caravela "Glória" desembarcaram na região da Prainha, em Vila Velha, com a missão de colonizar a então capitania do Espírito Santo. Pegando como gancho a data, nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz como destaque uma reflexão sobre identidade e história: o que nos faz capixabas? Ou ainda, "o que nos faz ser o que somos?”. Ouça a conversa completa!