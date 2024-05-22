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Pensamento Cotidiano

Reflexão e identidade: o que nos faz ser o que somos?

Ouça a conversa completa com Filicio Mulinari

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 18:06

Publicado em 

22 mai 2024 às 18:06
Vila Velha comemora 489 anos
Vila Velha comemora 489 anos Crédito: Carlos Alberto
Nesta quinta-feira (23), é comemorado o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A data faz referência ao ano de 1535, quando portugueses a bordo da caravela "Glória" desembarcaram na região da Prainha, em Vila Velha, com a missão de colonizar a então capitania do Espírito Santo. Pegando como gancho a data, nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz como destaque uma reflexão sobre identidade e história: o que nos faz capixabas? Ou ainda, "o que nos faz ser o que somos?”. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 22-05-24

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