Redpill: autoajuda masculina ou misoginia?

Após a atriz e humorista Livia La Gatto expor que foi ameaçada pelo "coach de masculinidade" Thiago Schutz, os conteúdos misóginos disseminados pelo influenciador passaram a ser criticados na internet. Dizendo fazer parte dos aconselhadores “red pill”, um movimento masculino que deturpa o conceito que veio do filme Matrix para supostamente valorizar a masculinidade e propagar o ódio contra grupos, em especial contra as mulheres, Schutz compartilha vídeos diariamente falando sobre o “ideal feminino”. No vocabulário masculinista, os "red pills" seriam homens que se opõem ao "sistema que favorece as mulheres". Nesta edição do Pensamento Cotidiano, o professor e doutor em filosofia Filicio Mulinari aborda o assunto que tem tornado as mulheres e outros grupos alvos de discursos violentos e opressores. Ouça a conversa completa!