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Pensamento Cotidiano

Redpill: autoajuda masculina ou misoginia?

Quem explica é o comentarista Filício Mulinari

Publicado em 01 de Março de 2023 às 18:02

Publicado em 

01 mar 2023 às 18:02
Redpill
Redpill Crédito: Reprodução / Matrix / Warner Bros. Pictures
Após a atriz e humorista Livia La Gatto expor que foi ameaçada pelo "coach de masculinidade" Thiago Schutz, os conteúdos misóginos disseminados pelo influenciador passaram a ser criticados na internet. Dizendo fazer parte dos aconselhadores “red pill”, um movimento masculino que deturpa o conceito que veio do filme Matrix para supostamente valorizar a masculinidade e propagar o ódio contra grupos, em especial contra as mulheres, Schutz compartilha vídeos diariamente falando sobre o “ideal feminino”. No vocabulário masculinista, os "red pills" seriam homens que se opõem ao "sistema que favorece as mulheres". Nesta edição do Pensamento Cotidiano, o professor e doutor em filosofia Filicio Mulinari aborda o assunto que tem tornado as mulheres e outros grupos alvos de discursos violentos e opressores. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 01-03-23

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