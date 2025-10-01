Quem tem medo de envelhecer? Como a Filosofia enxerga o envelhecimento humano

"A vida é suficiente?" Nesta quarta-feira, 1º de outubro, é recordado o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. A data foi instituída por meio de resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1990. Mas, à luz da Filosofia, como os filósofos lidam com o envelhecimento? Este é o assunto em destaque nesta edição de Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari. Os anos passam, a vida passa, mas a vida é suficiente? Até onde vamos? Ouça a conversa completa!