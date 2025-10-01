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Pensamento Cotidiano

Quem tem medo de envelhecer? Como a Filosofia enxerga o envelhecimento humano

Acompanhe o comentário de Filicio Mulinari.

Publicado em 01 de Outubro de 2025 às 17:11

Publicado em 

01 out 2025 às 17:11
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas.
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas Crédito: Shutterstock
"A vida é suficiente?" Nesta quarta-feira, 1º de outubro, é recordado o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. A data foi instituída por meio de resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1990. Mas, à luz da Filosofia, como os filósofos lidam com o envelhecimento? Este é o assunto em destaque nesta edição de Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari. Os anos passam, a vida passa, mas a vida é suficiente? Até onde vamos? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 01-10-25

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