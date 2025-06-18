“Quando o riso fere": o que a filosofia tem a dizer sobre os limites do humor?

Recentemente, a condenação do humorista Léo Lins por piadas preconceituosas durante o show de stand-up denominado "Perturbador" reacendeu o debate sobre os limites do humor e da liberdade de expressão. Parte do público viu a decisão judicial como uma forma de censura ou repressão ao pensamento, alegando que o humor deveria ser um espaço livre. Contudo, outros argumentam que o humor não pode ser usado como ferramenta para legitimar discursos racistas e discriminatórios. Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz para reflexão: o que a filosofia tem a dizer sobre os limites do humor? Ouça a conversa completa!