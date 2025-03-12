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Pensamento Cotidiano

Qual o papel e a valorização que as mulheres têm na filosofia?

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 12 de Março de 2025 às 16:58

Publicado em 

12 mar 2025 às 16:58
Livros didáticos
Quais são as mulheres lembradas quando o assunto é filosofia? Crédito: Pexels
No último dia 8, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Do esporte à música, alguns ambientes ainda costumam ser bastante masculinos - ou seja, ainda que haja a presença de mulheres, elas raramente ocupam cargos de liderança ou destaque. Não por falta de empenho, mas de oportunidades. Na filosofia não é tão diferente assim. Quais são as mulheres lembradas quando o assunto é filosofia? Em conversa com a Rádio CBN Vitória, o comentarista Filicio Mulinari lembra algumas personagens importantes e explica por qual motivo elas ainda buscam o merecido espaço. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 12-03-25

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