Qual o papel e a valorização que as mulheres têm na filosofia?

No último dia 8, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Do esporte à música, alguns ambientes ainda costumam ser bastante masculinos - ou seja, ainda que haja a presença de mulheres, elas raramente ocupam cargos de liderança ou destaque. Não por falta de empenho, mas de oportunidades. Na filosofia não é tão diferente assim. Quais são as mulheres lembradas quando o assunto é filosofia? Em conversa com a Rádio CBN Vitória, o comentarista Filicio Mulinari lembra algumas personagens importantes e explica por qual motivo elas ainda buscam o merecido espaço. Ouça a conversa completa!