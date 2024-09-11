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Pensamento Cotidiano

Proibir ou não proibir? O debate filosófico sobre jogos de azar

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 16:51

Publicado em 

11 set 2024 às 16:51
Jogos de azar devem ser proibidos?
Jogos de azar devem ser proibidos? Crédito: Pexels
Jogos de roleta, loterias, apostas esportivas e caça-níqueis são alguns dos vários tipos de jogos de azar disponíveis no ambiente online. Na palma da mão, esse tipo de entretenimento enche os olhos pelas possibilidades de lucro alto e "rápido". As consequências, porém, de se contar apenas com a sorte podem levar ao vício, problemas financeiros e efeitos negativos na saúde. Nesta edição de "Pensamento Cotidiano", o comentarista Filicio Mulinari aproveita a popularidade dos jogos de azar e reflete, de acordo com a filosofia, se é preciso proibir ou não este tipo de conteúdo. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 11-09-24

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