Proibir ou não proibir? O debate filosófico sobre jogos de azar

Jogos de roleta, loterias, apostas esportivas e caça-níqueis são alguns dos vários tipos de jogos de azar disponíveis no ambiente online. Na palma da mão, esse tipo de entretenimento enche os olhos pelas possibilidades de lucro alto e "rápido". As consequências, porém, de se contar apenas com a sorte podem levar ao vício, problemas financeiros e efeitos negativos na saúde. Nesta edição de "Pensamento Cotidiano", o comentarista Filicio Mulinari aproveita a popularidade dos jogos de azar e reflete, de acordo com a filosofia, se é preciso proibir ou não este tipo de conteúdo. Ouça a conversa completa!