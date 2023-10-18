Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz o seguinte questionamento: "por que alguns momentos passam tão rápido e outros passam tão devagar?". Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 18-10-23
Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 17:52
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