Oscar 2022: tapa em Chris Rock é eticamente 'defensável'?

O ator e comediante Chris Rock se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nessa semana após levar de Will Smith um tapa no rosto durante a cerimônia do Oscar 2022. Ao apresentar a categoria de melhor documentário, Rock comparou a atriz Jada Pinkett Smith - mulher de Will Smith - a personagem de Demi Moore em "Até o limite da honra", que tem a cabeça raspada. Jada, de 50 anos, no entanto, tem alopecia, condição capilar que a faz perder o cabelo.