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Pensamento Cotidiano

Oscar 2022: tapa em Chris Rock é eticamente 'defensável'?

Ouça a conversa completa com Filicio Mulinari!

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:38

Publicado em 

30 mar 2022 às 17:38
Tapa Will Smith
Tapa de Will Smith no comediante Chris Rock durante cerimômia do Oscar Crédito: Reprodução TNT
O ator e comediante Chris Rock se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nessa semana após levar de Will Smith um tapa no rosto durante a cerimônia do Oscar 2022. Ao apresentar a categoria de melhor documentário, Rock comparou a atriz Jada Pinkett Smith - mulher de Will Smith - a personagem de Demi Moore em "Até o limite da honra", que tem a cabeça raspada. Jada, de 50 anos, no entanto, tem alopecia, condição capilar que a faz perder o cabelo. 
O assunto, é claro, despertou polêmica. Afinal, a atitude do Will Smith ao dar um tapa em Chris Rock foi correta? Ela é eticamente "defensável"? Nesta edição do "Pensamento Cotidiano", Filicio Mulinari analisa o comportamento do ator com base na Filosofia de F. Nietzsche, sobretudo, tendo como baliza o conceito de ressentimento. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 30-03-22.mp3

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