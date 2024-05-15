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Pensamento Cotidiano

O que leva uma pessoa a ser intolerante?

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 17:51

Publicado em 

15 mai 2024 às 17:51
Intolerância
Intolerância Crédito: Freepik
O tema em destaque nesta edição do Pensamento Cotidiano é intolerância. Nesta semana, a cantora Anitta tem sido alvo de ataques de intolerantes religiosos após o lançamento do clipe "Aceita", na terça-feira (14). No vídeo, a cantora faz homenagem ao Candomblé, religião da qual é iniciada, e desde o anúncio do projeto, onde publicou diversas fotos mostrando sua rotina no terreiro, a carioca perdeu mais de 200 mil seguidores nas redes. O comentarista explica: quais são as raízes da intolerância? O que leva uma pessoa a ser intolerante? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 15-05-24

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