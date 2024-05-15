O tema em destaque nesta edição do Pensamento Cotidiano é intolerância. Nesta semana, a cantora Anitta tem sido alvo de ataques de intolerantes religiosos após o lançamento do clipe "Aceita", na terça-feira (14). No vídeo, a cantora faz homenagem ao Candomblé, religião da qual é iniciada, e desde o anúncio do projeto, onde publicou diversas fotos mostrando sua rotina no terreiro, a carioca perdeu mais de 200 mil seguidores nas redes. O comentarista explica: quais são as raízes da intolerância? O que leva uma pessoa a ser intolerante? Ouça a conversa completa!